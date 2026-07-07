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Baba-kız günü

Güncelleme Tarihi:

#Emre Kınay#Duru Kınay#Ersun Yanal
Baba-kız günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:59

Emre Kınay, eski eşi Emine Ün’le evliliğinden olan kızı Duru’yla Bodrum’da tatilde.

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Emre Kınay ve kızı Duru Kınay önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife yansıdı.

Denize girmeyen baba-kız, günü güneşlenip sohbet ederek geçirdi. Duru Kınay annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

Baba-kız günü

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Bodrum romantizmi

Bodrum’da tatil yapan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün Gümbet’te objektife takıldı.

Baba-kız günü

Deniz keyfi yapan çiftin serin sulardaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

Aile tatili

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Teknik direktör Ersun Yanal, Bodrum’da ailesiyle tatil yapıyor. Yanal önceki gün eşi İrem Ağan ve torunu Niloş’la birlikte Ortakent’teki bir plajda görüntülendi.

Baba-kız günü

Denize girmeyi tercih etmeyen teknik adam, ailesiyle vakit geçirdi. Etrafının kalabalıklaşması üzerine de bulunduğu yerden ayrılarak plajın iç kısmına geçti. (Tolga BOZDUMAN)

Dilber için keyif zamanı

En son Kanal D’nin final yapan dizisi “İnci Taneleri”nde oynadığı ‘Dilber’ karakteriyle ekranda boy gösteren Hazar Ergüçlü şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Baba-kız günü

Oyuncu, başında hasır şapkası, üzerinde bikinisiyle çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Formda haliyle dikkat çeken Ergüçlü’ye kullanıcılardan yorum yağdı.

 

 

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#Emre Kınay#Duru Kınay#Ersun Yanal

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