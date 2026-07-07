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Emre Kınay ve kızı Duru Kınay önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife yansıdı.

Denize girmeyen baba-kız, günü güneşlenip sohbet ederek geçirdi. Duru Kınay annesine olan benzerliği ve güzelliğiyle dikkat çekti. (Tolga BOZDUMAN)

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Bodrum romantizmi

Bodrum’da tatil yapan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy önceki gün Gümbet’te objektife takıldı.

Deniz keyfi yapan çiftin serin sulardaki romantik anları objektife böyle yansıdı. (Tolga BOZDUMAN)

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Aile tatili

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Teknik direktör Ersun Yanal, Bodrum’da ailesiyle tatil yapıyor. Yanal önceki gün eşi İrem Ağan ve torunu Niloş’la birlikte Ortakent’teki bir plajda görüntülendi.

Denize girmeyi tercih etmeyen teknik adam, ailesiyle vakit geçirdi. Etrafının kalabalıklaşması üzerine de bulunduğu yerden ayrılarak plajın iç kısmına geçti. (Tolga BOZDUMAN)

Dilber için keyif zamanı

En son Kanal D’nin final yapan dizisi “İnci Taneleri”nde oynadığı ‘Dilber’ karakteriyle ekranda boy gösteren Hazar Ergüçlü şimdilerde yaz tatilinin keyfini çıkarıyor.

Oyuncu, başında hasır şapkası, üzerinde bikinisiyle çektiği ayna selfie’sini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Formda haliyle dikkat çeken Ergüçlü’ye kullanıcılardan yorum yağdı.