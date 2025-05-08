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Baba - kız arasında soyadı krizi: Cevher'i kullanmama izin vermedi

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#Yonca Şahinbaş#Mahmut Cevher#Yonca Cevher
Baba - kız arasında soyadı krizi: Cevheri kullanmama izin vermedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2025 09:00

YEŞİLÇAM’ın usta oyuncusu Mahmut Cevher’in kendisi gibi oyuncu kızı Yonca Şahinbaş, Gökay Kalaycıoğlu’nun YouTube programına konuk oldu.

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Oyuncu, “Asla Vazgeçmem” dizisinde oynarken annesinin kendisini arayarak “Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor” dediğini açıkladı.

Şahinbaş, “Hiç sıkıntı değildi. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da Şahinbaş olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum. Sırf anne ve baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu” dedi.

Baba - kız arasında soyadı krizi: Cevheri kullanmama izin vermedi


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Oyuncu, psikolog desteği aldığını da belirtti ve ekledi:

“Terapistim, ‘Karşılıklı sağlıklı bir ilişki yoksa sevmek zorunda değilsin’ dedi. Babamla hiçbir zaman çok güçlü bir bağımız olmamış gibi hissediyorum. Bu nedenle bir kopuştan söz etmek de pek mümkün değil; her şey kendiliğinden gelişti. Babamla ilgili anılarım var ama pek tatlı değiller. Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik. Zaten annemle babam birkaç yıl önce ayrıldı.”

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#Yonca Şahinbaş#Mahmut Cevher#Yonca Cevher

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