Baba - kız arasında soyadı krizi: Cevher'i kullanmama izin vermedi

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Oyuncu, “Asla Vazgeçmem” dizisinde oynarken annesinin kendisini arayarak “Baban senin Cevher soyadını kullanmanı istemiyor” dediğini açıkladı.



Şahinbaş, “Hiç sıkıntı değildi. Hemen yapımcıyı aradım, jenerikte soyadımı değiştirdik. O anda Instagram hesabımı da Şahinbaş olarak güncelledim. Zaten Cevher soyadını babama jest olsun diye kullanıyordum. Sırf anne ve baba diye sevmek zorunda mıyız? Böyle hissetmediğim için huzursuzluk duyuyordum. Sanki bir şeyler ters gibi geliyordu” dedi.

Oyuncu, psikolog desteği aldığını da belirtti ve ekledi:

“Terapistim, ‘Karşılıklı sağlıklı bir ilişki yoksa sevmek zorunda değilsin’ dedi. Babamla hiçbir zaman çok güçlü bir bağımız olmamış gibi hissediyorum. Bu nedenle bir kopuştan söz etmek de pek mümkün değil; her şey kendiliğinden gelişti. Babamla ilgili anılarım var ama pek tatlı değiller. Kendisiyle yaklaşık 9-10 yıldır yüz yüze hiç görüşmedik. Zaten annemle babam birkaç yıl önce ayrıldı.”