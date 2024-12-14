Yasmin Erbil'den aşka onay yok... Baba inşallah ayrılmışsındır!

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Babası Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanması hakkında “Babam oynamıyor artık, bıraktı o işleri” diyen Yasmin Erbil, ünlü şovmenin Gülseren Ceylan’la ilişkisini noktaladığı iddiası sorulunca heyecanlandı:

“Harbi mi? Haberim yok. Baba inşallah ayrılmışsındır. Yeter ya, yeter artık. Babama da söylüyorum ‘olmaz’ diye ama dinlemiyor.” (Deniz BOY)



Mehmet Ali Erbil'in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi adında 3 çocuğu var.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Nişanlısı şaşırttı

Beşiktaş’ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’in nişanlısı Perrie Edwards, popülaritesi ile şaşırttı.

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Edwards’ın Instagram’da 19.2 milyon takipçiye sahip ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı.

10 yıl sonra yeni şarkı

10 yıl önce “Zorun Ne Sevgilim” şarkısında bir araya gelen İrem Derici ve Emrah Karaduman, bu kez “Deli Yangınım”da iş birliği yaptı.

Sözleri Günay Çoban’a, müziği ve aranjesi Emrah Karaduman’a ait şarkı, dijital platformlarda yayınlandı. Klip, Samet Eruzun ve Ümit Şahin’in yönetmenliğinde çekildi.

Köpek sahiplendi

Aynur Aydın, barınaktan köpek sahiplendiğini açıkladı. Son zamanlarda hayvanlara yapılan eziyetlerden çok etkilendiğini söyleyen şarkıcı, hayatta sadece insanların olmadığını ve hayvanların da yaşama hakkı olduğunu belirtti: “Sahiplendiğim köpeğimin korku dolu bakışlarını, artık gülerken görüyorum.”

Minik okurlarıyla buluşacak

Mazhar Alanson, çocuklar için yazdığı yeni kitabı “Sanatçının Öyküsü”nün imza gününü 21 Aralık’ta D&R Bağdat Caddesi’nde yapacak. Alanson, küçük okurlarıyla bir araya gelecek. Kitap, gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor.