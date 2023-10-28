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Baba acısıyla sarsılan ünlü mankenden duygusal paylaşım: Sana sarılmadan ilk doğum günüm...

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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Elif Nasır
Baba acısıyla sarsılan ünlü mankenden duygusal paylaşım: Sana sarılmadan ilk doğum günüm...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 09:55

Geçtiğimiz yıl aralık ayında babasının ölümüyle sarsılan manken Özge Ulusoy, yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

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41 yaşına basan ünlü manken, babasıyla yer aldığı çocukluk fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Sensiz ilk, senin sesini duymadan; seni görmeden, sarılmadan ilk doğum günüm..."

Baba acısıyla sarsılan ünlü mankenden duygusal paylaşım: Sana sarılmadan ilk doğum günüm...

NE OLMUŞTU?

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti.

Ulusoy, kazanın detaylarını ve tutuklanan şoförün ifadelerini Kanal D Haber'e anlattı.

Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini savundu.

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Baba acısıyla sarsılan ünlü mankenden duygusal paylaşım: Sana sarılmadan ilk doğum günüm...

Babasının lojmanlardan alışveriş yaptığı, fişiyle de bunu belgelediğini açıklayan Ulusoy, elindeki kaza raporlarında bu olayın farklı anlatıldığını iddia etti. Raporlardaki detayları göstererek sözlerine devam eden Ulusoy, "Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözden KaçmasınTarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan Özge Ulusoyun büyük acısıTarih: 04.12.22 Saat: 14.05... Canım babamdan geriye kalan! Özge Ulusoy'un büyük acısıHaberi görüntüle
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#Özge Ulusoy#Haydar Ulusoy#Elif Nasır

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