Baba acısıyla sarsılan ünlü mankenden duygusal paylaşım: Sana sarılmadan ilk doğum günüm...

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41 yaşına basan ünlü manken, babasıyla yer aldığı çocukluk fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Sensiz ilk, senin sesini duymadan; seni görmeden, sarılmadan ilk doğum günüm..."

NE OLMUŞTU?

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy, 4 Aralık 2022'de Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpma sonucu hayatını kaybetti.

Ulusoy, kazanın detaylarını ve tutuklanan şoförün ifadelerini Kanal D Haber'e anlattı.

Olayın bir kaza değil cinayet olduğunu ileri süren Ulusoy, "Neden bir kazayı örtbas etmek isteyesiniz ki, adı üzerinde kaza, cinayet örtbas edilir" diyerek kazaya sebebiyet verdiği için tutuklanan şoförün çelişkili ifadeler verdiğini savundu.

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Babasının lojmanlardan alışveriş yaptığı, fişiyle de bunu belgelediğini açıklayan Ulusoy, elindeki kaza raporlarında bu olayın farklı anlatıldığını iddia etti. Raporlardaki detayları göstererek sözlerine devam eden Ulusoy, "Onlar da babamın bu noktadan çıktığını, yaya geçidine gitmeyip oradan ileriye geçip refüje çıkıp, arabanın üzerine düştüğünü ya da atladığını iddia ediyorlar. Oysa elinde poşetlerle buradan buraya gitmez. Otopsi raporunda da bütün yaraları sol tarafında. Buradan gelse zaten sağdan vurulması gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.

Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.