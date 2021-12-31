Azra Kohen ve Başak Sayan arasındaki gerilim devam ediyor! 'Ben değil çalışanlarım yazdı'

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Sayan, kitabının kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia etti. Azra Kohen 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme intihal olmadığına karar verdi. Ayrıca Sayan’ı haksız bularak faiziyle birlikte 150 bin lira manevi tazminata hükmetti. Sayan da kendisine sosyal medyada ‘tescilli yalancı’ ve ‘iftiracı’ dediği iddiasıyla Kohen’den şikâyetçi oldu.

Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Kohen, şu şekildeki savunmasını iletti: “Dava konusu sosyal medya hesabı bana aittir. Fakat sosyal medyadan bir cümle bile yazmam. Hesabın şifresi bende değildir. Paylaşımları ben değil çalışanlarım yapmıştır.” Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.