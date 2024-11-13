Azra Akın'a eşinden destek: Evde oturmasını istemezdim

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ONLAR KADAR HEYECANLIYIM

Başrollerini Azra Akın ile Engin Benli’nin paylaştığı romantik komedi oyunu “Kaktüs Çiçeği”nin prömiyeri önceki akşam Maslak Uniq’te yapıldı. Beş yıl sonra tiyatro sahnesine çıkan Azra Akın’ı eşi Atakan Koru bu özel gecede yalnız bırakmadı. Altı ay önce ikinci kızlarını dünyaya getiren eşinin oyunculuğuna övgüler yağdıran Koru “Uzun süredir çalışıyorlar, umarım oyun güzel olacak, onlar kadar ben de heyecanlıyım. Beklentimiz büyük” dedi.

ELİMDEN NE GELİRSE YAPARIM

Eşine sahnelere dönmesi konusunda her zaman destek olduğunu dile getiren Atakan Koru “Ben Azra’yı çok yetenekli buluyorum, tabii ki yetenekli birinin evde oturmasını kimse istemez. Ben bu konuda onu sadece desteklerim isteği olursa elimden ne gelirse yaparım. Bir eşin en önemli görevi bu değil mi?” diye konuştu.

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Azra Akın varken ‘hayır’ diyemezdim

Azra Akın “Umarım seyirci beğenir, ekip olarak çok emek verdik. Artık söz seyirciye kalmış” diye konuştu. Engin Benli ise “Güzel bir ekiple oyun çalıştık, heyecanımız ve yorgunluğumuz var. Yönetmenimiz Kemal Başar’dan teklif gelince ‘olmaz’ diyemedik, bir de Azra varken ‘hayır’ diyemezdim. Provalar sevimli ve güzeldi” dedi.