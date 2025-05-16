Azra Akın: Mağduriyete dayanamam, şiddet görürsem ortamı indiririm!

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Azra Akın, Banu Noyan’ın sunduğu “Banu Noyan’la En Moda” programına konuk oldu. Zarafetiyle dikkat çeken Akın, artık değiştiğini ve mağdur birini gördüğünde tepkisini gizlemediğini itiraf etti: “Adaletsiz ya da saygısız şeyler gördüğümde ve biri mağdur olduğunda içimden büyük şeyler çıkabilir. İnsana, doğaya, hayvana şiddet olduğunda orada yükselebiliyorum. Megalomanlık olarak algılanmasın ama şiddet görürsem ortamı indiririm.” Ünlü isim, çocuklarına iyi örnek olmak istediğini de belirtti: “Hayallerimin peşinden giderken çocuklarıma da iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Sanatı çok seviyorum. Tiyatro oyunlarına gitmeyi, kitap okumayı ve sergi gezmeyi severim.”

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16 YAŞINA KADAR SOSYAL MEDYA YASAK

Demir ve Arya adında iki çocuğu olan Azra Akın, “Çocuklarınla ilgili sosyal medya kaygın var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Tabii ki var. Hayalim 16 yaşına kadar sosyal medya kullanmamaları. Ben de izin vermeyeceğim. Çünkü istemiyorum. Önce çocukluklarını yaşamalarını istiyorum. Sosyal medya, kocaman insanların olduğu meydana çocuklarımı tek başına bırakıyormuşum gibi bir his veriyor. Özgüven olarak da zarar görmelerini istemiyorum. Özgüvenli ve kendileri gibi olmalarını istiyorum. Başka insanlarla karşılaştırılmalarını istemiyorum. Bilinçli çocuklar yetiştirmek bilinçli eğitimle olabilir ancak.” Ünlü isim evde kuralları olduğunu da söyledi: “Evde eşimle iyi bir denge oluşturduk. Ben duygusal bağlanmayı çok önemsiyorum. Anneliği yolda öğreniyorsun, çocuklarımdan da çok şey öğreniyorum. Kurallarım var fakat arada bir hep birlikte çiğneriz.”

HEDEFİME ULAŞINCA GÜZEL HİSSEDERİM

2002 Miss World’de “Dünya Güzeli” seçilen Azra Akın, tüm sürecin planlamadan olduğunu açıkladı: “Aile dostumuz bir fotoğrafımı güzellik yarışmasına gönderdi ve sonra unuttuk. Okula giderken bir yandan da modellik yapıyordum. Çok hayal ettiğim bir meslek değildi. Daha çok resim yapmayı ve dansı seviyordum. Bir anda telefon geldi ve ‘Türkiye Güzellik Yarışması’na katılmak ister misin’ dediler. 3 hafta düşündüm. Ailecek ‘şimdi ne yapacağız’ dedik. Hayatla, tecrübelerle, kendime yaklaştıkça daha güzel olduğumu düşünüyorum. Kendimi kabul etmek, olduğum gibi görünmek ve kendime alan vermek önemli. İstediğim hedefe ulaşmaya çalışınca kendimi daha güzel hissederim.”

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ÇOCUK OYUNU SAHNEDE

Azra Akın, Halkbank Çocuk Tiyatrosu ile “Üç Kumbara” adlı çocuk oyununu sahneye koyduklarını söyledi: “Proje geldiğinde çocuklar öncelik olduğu için hemen kabul ettim. Hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Çocuklar için çalışmak çok güzel.”