Azra Akın dolandırıldı mı?

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magazinburada.net'in haberine göre; Azra Akın, faaliyetleri destek verdiği 'Umudum Olur musun' derneğini kuran Erdoğan Uludağ’ın hem kendisinin hem şirketinin onlarca icra dosyası çıkınca şarkına döndü.

YARDIMLAR YERİNE ULAŞMADI

Bazı yardımların ihtiyaç sahiplerine de gitmediğini öğrenen Azra Akın, Uludağ ve derneği "Umudum Olur musun" ile ilişkisini kesti.



Son olarak Azra Akın’ın menajeri Yasemin Kök’ten 20 bin dolar borç alan Erdoğan Uludağ, düzenlediği senedi de Yasemin Kök’e vermedi.

ONLARCA İCRA DOSYASI

Erdoğan Uludağ’ın onlarca kişiyi mağdur ettiği ve hem kendisine hem de şirketine ait onlarca icra dosyası adliyede çözüm beklediği iddia edildi.