Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Azra Akın dolandırıldı mı?

#Azra Akın#Umudum Olur Musun#Yardım
Azra Akın dolandırıldı mı

Dünya ve Türkiye güzeli Azra Akın, bir dernek aracılığıyla yardıma muhtaç insanlara umut olmak isterken zor duruma düştü.

Haberin Devamı

magazinburada.net'in haberine göre; Azra Akın, faaliyetleri destek verdiği  'Umudum Olur musun' derneğini kuran Erdoğan Uludağ’ın hem kendisinin hem şirketinin onlarca icra dosyası çıkınca şarkına döndü.

YARDIMLAR YERİNE ULAŞMADI
Bazı yardımların ihtiyaç sahiplerine de gitmediğini öğrenen Azra Akın, Uludağ ve derneği "Umudum Olur musun"  ile ilişkisini kesti. 

Azra Akın dolandırıldı mı

20 BİN DOLARLIK SENET
Son olarak Azra Akın’ın menajeri Yasemin Kök’ten 20 bin dolar borç alan Erdoğan Uludağ, düzenlediği senedi de Yasemin Kök’e vermedi. 

ONLARCA İCRA DOSYASI 
Erdoğan Uludağ’ın onlarca kişiyi mağdur ettiği ve hem kendisine hem de şirketine ait onlarca icra dosyası adliyede çözüm beklediği iddia edildi.

Gözden Kaçmasın

Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı Azra Akın, ödül töreninde dolandırıcılık iddiasını ilk kez canlı yayında anlattı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Azra Akın#Umudum Olur Musun#Yardım

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça