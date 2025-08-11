Azra Akın: 43 yaşındayım estetiğim yok

Haberin Devamı

ARYA’NIN DENİZ KEYFİ

Ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Azra Akın, önceki gün Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Minik kızı Arya’yı yüzdüren Azra Akın, daha sonra onu ailesine emanet edip mayosunu değiştirerek tek başına denize girdi.

‘HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ’

2002 Dünya Güzeli plajda yoğun ilgi gördü. Azra Akın, kendisine “Hâlâ çok güzelsiniz, maşallah” diye iltifat eden tatilcilere teşekkür etti, ayaküstü yaptıkları sohbet sırasında “43 yaşındayım, hiçbir yerimde estetik yok” dedi.

Azra Akın kızıyla deniz keyfi yaptı. 1 yaşındaki Arya, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.