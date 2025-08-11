×
Azra Akın: 43 yaşındayım estetiğim yok

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 08:40

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, plajda kendisine iltifat eden tatilcilerle sohbet etti. Tescilli güzel, 43 yaşında olmasına rağmen hiç estetik yaptırmadığını söyledi.

ARYA’NIN DENİZ KEYFİ

 Ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Azra Akın, önceki gün Ortakent’teki bir plajda görüntülendi. Minik kızı Arya’yı yüzdüren Azra Akın, daha sonra onu ailesine emanet edip mayosunu değiştirerek tek başına denize girdi.

‘HÂLÂ ÇOK GÜZELSİNİZ’

2002 Dünya Güzeli plajda yoğun ilgi gördü. Azra Akın, kendisine “Hâlâ çok güzelsiniz, maşallah” diye iltifat eden tatilcilere teşekkür etti, ayaküstü yaptıkları sohbet sırasında “43 yaşındayım, hiçbir yerimde estetik yok” dedi.

Annesinin kopyası

Azra Akın kızıyla deniz keyfi yaptı. 1 yaşındaki Arya, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

