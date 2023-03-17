Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Azerbaycan'da duygusal anlar

Güncelleme Tarihi:

#Mahsun Kırmızıgül#Azerbaycan#Deprem
Azerbaycanda duygusal anlar
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:50

DEPREMİN ilk gününden itibaren bölge halkına yardıma koşan Mahsun Kırmızıgül, önceki gün Azerbaycan’da sahne aldı.

Haberin Devamı

 Azerbaycanlı hayranlarıyla buluşan sanatçı, konserinde deprem bölgesindeki anılarını anlatarak herkese duygusal dakikalar yaşattı.

Azerbaycan’daki konserin gelirini depremzedelere bağışlayan Mahsun Kırmızıgül, sahnede Karabağ’da 6 ay önce şehit olan Anar İslamov’un iki çocuğunu ağırladı.

İki çocuğun okul masraflarını üstlendiğini açıklayan sanatçı, “Şehidimiz bana hayranmış ve devamlı benim şarkılarımı söyler, videolar çekermiş.Babası oğlunun çektiği videoları getirmiş izledim; duygumu anlatamam. Anar İslamov ‘Bir gün çocuklarımı Mahsun’un konserine götürüp izleteceğim’ diyormuş. 1 kız 1 erkek evladı var. Babası çocuklarını da getirmiş. Ben de onların hayat boyu okul masraflarını üstlendim” dedi. 

Gözden KaçmasınMahsun Kırmızıgül fırsatçılara ateş püskürdüMahsun Kırmızıgül fırsatçılara ateş püskürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsun Kırmızıgül#Azerbaycan#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig