Azerbaycan'da duygusal anlar

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Azerbaycanlı hayranlarıyla buluşan sanatçı, konserinde deprem bölgesindeki anılarını anlatarak herkese duygusal dakikalar yaşattı.



Azerbaycan’daki konserin gelirini depremzedelere bağışlayan Mahsun Kırmızıgül, sahnede Karabağ’da 6 ay önce şehit olan Anar İslamov’un iki çocuğunu ağırladı.



İki çocuğun okul masraflarını üstlendiğini açıklayan sanatçı, “Şehidimiz bana hayranmış ve devamlı benim şarkılarımı söyler, videolar çekermiş.Babası oğlunun çektiği videoları getirmiş izledim; duygumu anlatamam. Anar İslamov ‘Bir gün çocuklarımı Mahsun’un konserine götürüp izleteceğim’ diyormuş. 1 kız 1 erkek evladı var. Babası çocuklarını da getirmiş. Ben de onların hayat boyu okul masraflarını üstlendim” dedi.