Ayvalık’ta aşk tatili

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GÖZLERDEN UZAK

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Melisa Sabancı Tapan ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçen yılın mayıs ayında başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgililer, geçtiğimiz günlerde tatil için Ayvalık’a gitti.

BİRLİKTE POZ VERMİYORLAR

Melisa Sabancı Tapan, 32’nci yaşını da sevgilisiyle çıktığı bu romantik tatilde kutladı. Sevgililer, Ayvalık’ta kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren iki ünlü isim, hayranlarıyla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.