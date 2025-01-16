×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ayvalık’ta aşk tatili

Güncelleme Tarihi:

#Kerem Bürsin#Melisa Tapan#Ayvalık
Ayvalık’ta aşk tatili
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 08:55

Melisa Sabancı Tapan yeni yaşını sevgilisi Kerem Bürsin’le çıktığı Ayvalık tatilinde kutladı. Sevgilileri hayranları görüntüledi.

Haberin Devamı

GÖZLERDEN UZAK

 Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Melisa Sabancı Tapan ve ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in geçen yılın mayıs ayında başlayan aşkları doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgililer, geçtiğimiz günlerde tatil için Ayvalık’a gitti.

Ayvalık’ta aşk tatili

BİRLİKTE POZ VERMİYORLAR

Melisa Sabancı Tapan, 32’nci yaşını da sevgilisiyle çıktığı bu romantik tatilde kutladı. Sevgililer, Ayvalık’ta kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Birlikte görüntü vermemeye özen gösteren iki ünlü isim, hayranlarıyla ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Ayvalık’ta aşk tatili

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kerem Bürsin#Melisa Tapan#Ayvalık

BAKMADAN GEÇME!