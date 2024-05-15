Ayten Gökçer'e veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Usta sanatçı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

ANNEMİ KAYBETTİM, ANNESİZ OLUR MU?

Kötü haberi Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer duyurmuştu:

'Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz'

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