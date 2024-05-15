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Ayten Gökçer'e veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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#Ayten Gökçer#Cenaze#Zincirlikuyu Mezarlığı
Ayten Gökçere veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 13:32

Dün hayatını kaybeden Türk Tiyatrosu'nun ve sinemasının usta isimlerinden Ayten Gökçer, son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Usta sanatçı öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Ayten Gökçere veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Kötü haberi Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer duyurmuştu:

'Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine... Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz' 

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Ayten Gökçere veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

 

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#Ayten Gökçer#Cenaze#Zincirlikuyu Mezarlığı

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