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Aytaç Şaşmaz: CharlIe ChaplIn’i oynamak isterim

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#Aytaç Şaşmaz#İsmail Ege Şaşmaz#Barış Akarsu
Aytaç Şaşmaz: CharlIe ChaplIn’i oynamak isterim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 07:36

Aytaç Şaşmaz önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncuya abisi İsmail Ege Şaşmaz’ın Barış Akarsu’nun hayatını anlatan filmdeki rolü soruldu.

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“Abimle gurur duyuyorum. Barış Akarsu’ya çok benzetiyorlar. Biz de filmden fotoğrafına ilk baktığımızda çok benzettik. Çok çalıştı, şarkıları da kendisi seslendirdi. Merakla bekliyorum” dedi.

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#ASLI BEKİROĞLU#BARIŞ AKARSU
O projeden ayrıldı!Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

Şaşmaz, “Siz kimi canlandırmak istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birçok kişi var aslında ama Charlie Chaplin’i canlandırmayı çok isterim. Kendisini çok seviyorum çünkü.” Meslektaşı Cemre Baysel’le ilişki yaşayan oyuncu, set yoğunluğundan görüşüp görüşemedikleri sorulunca da “Önceden aynı setteydik. Bu yoğun tempoyu ikimiz de biliyoruz. İşimiz varsa işle ilgileniyoruz, yoksa beraber vakit geçiriyoruz” dedi.

Aytaç Şaşmaz: CharlIe ChaplIn’i oynamak isterim

 

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#Aytaç Şaşmaz#İsmail Ege Şaşmaz#Barış Akarsu

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