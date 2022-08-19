Aytaç Şaşmaz: CharlIe ChaplIn’i oynamak isterim

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“Abimle gurur duyuyorum. Barış Akarsu’ya çok benzetiyorlar. Biz de filmden fotoğrafına ilk baktığımızda çok benzettik. Çok çalıştı, şarkıları da kendisi seslendirdi. Merakla bekliyorum” dedi.

Şaşmaz, “Siz kimi canlandırmak istersiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Birçok kişi var aslında ama Charlie Chaplin’i canlandırmayı çok isterim. Kendisini çok seviyorum çünkü.” Meslektaşı Cemre Baysel’le ilişki yaşayan oyuncu, set yoğunluğundan görüşüp görüşemedikleri sorulunca da “Önceden aynı setteydik. Bu yoğun tempoyu ikimiz de biliyoruz. İşimiz varsa işle ilgileniyoruz, yoksa beraber vakit geçiriyoruz” dedi.