Aysun Aslan'dan Özkan Uğur'a duygusal mesaj: 'Doğum günün her boyutta kutlu olsun canımın içi'

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Uğur, 71’inci doğum gününde unutulmadı. Sanatçının ailesi ve arkadaşları sosyal medya hesaplarından hislerini dile getirdi. Özkan Uğur’un eşi Aysun Aslan, “Özkan’ım gece gündüz kalbimdesin, aklımdasın. Doğum günün her boyutta kutlu olsun canımın içi” dedi.

Sanatçının oğlu Alişan Uğur ise babasını çok özlediğini söyledi:

“Canım babam doğum günün kutlu olsun.” Fuat Güner ise “Özkan’ım iyi ki doğmuşsun, iyi ki birlikte 50 sene geçirmişiz. Seni o kadar çok özlüyorum ki anlatamam. Nurlar içinde uyu benim aziz kardeşim” derken; Mazhar Alanson da “Özkan’ım şimdi cennettesin, seni unutmayacağız” açıklamasını yaptı.