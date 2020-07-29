Aysu Varol kimdir? İzzet Yıldızhan'ın mesajlarını ifşa etti!

Aysu Varol, sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre fitness, pilates, sağlıklı beslenme konusunda eğitimler veriyor. Buna ilaveten kendi adında bir de butik sahibi olan Aysu Varol, freelance modellik de yapıyor.

İzzet Yıldızhan geçtiğimiz günlerde Aysu Varol'a sosyal medya hesabı üzerinden yazmış, diyaloglar gelişince de Aysu Varol tarafından ifşa edilmişti.

İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğmuştur.



Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi. Yedi yaşında berber çıraklığı yapmaya başladı. Kan davası yüzünden ayrıldıkları Çermik’ten 10 yaşında 5 abisiyle gittiği Adana‘da pamuk işçiliği yaptı.



Ardından 13 yaşındayken çalışma hayatına kebapçı çırağı olarak devam etti, daha sonra kebap ustası oldu. Kan dara giderek bu kez bu mesleğine Ankara‘da devam etti. 1980 yılında Ankara‘da TRT sanatçılarından Fevzi Atlıoğlu ile tanışarak müzik dersleri almaya başladı. Bir müddet sonra 1981 yılında Ankara Kınalı Pavyon’da sahne almaya başlayan İzzet Yıldızhan, kebapçılığı bırakarak sadece müzik ile devam etti. Daha sonra Ankara’nın neredeyse bütün pavyonlarında devam etmiş, sarhoş masalarına çok şarkı söylemiş. Sonra da Ankara Altındal Aile Gazinosu’nda sahneye çıkmış.

1989 yılında ilk kez geldiği İstanbul‘a gelmiş ama umduğunu bulamayınca Ankara‘ya geri dönmüş. 1994 yılında Selami Şahin‘le tanıştıktan sonra, bu kez dönmemek üzere geldiği İstanbul’a gitmiş.



“İsimsiz asker – sen yoksun” adlı İlk albümünü Selami Şahin‘in teklifini kabul ederek yaptı. İkinci albümü “Nerelerdesin” Emrah‘ın desteği ile onun firmasından çıkarttı. Üçüncü albümü “Birisi” adı ile çıkardı ve şöhreti yakaladı. Aynı yıl 1998 yılında başrolünü oynadığı “Birisi” adlı dizi ile hayranlarının gönlüne taht kurdu. Yine “Birisi” albümü ile Magazin Gazetecileri Derneği altın objektif ödülünü “yılın sanatçısı” ünvanıyla aldı. Ardından klipler, diziler, polemikler, sataşmalar ve hayli renkli, hayli karışık, hayli iddialı ve kim ne derse desin kendi çapında hayli ‘başarılı’ bir hayat başlamış.



Gazinocular kralı Fahrettin Aslan‘ın teklifi ile İstanbul’da ilk sahne hayatına Büyük Maksim Gazinosu‘nda başladı. Muazzez Abacı, Pınar Eliçe, Petek Dinçöz gibi çok değerli sanatçılarla Maksim Gazinolarında başarılı sahne çalışmaları yaptı.İzzet Yıldızhan, sahne çalışmalarının yanı sıra, kurduğu müzik şirketi ve 2012 yılında İzmir Çankaya’da yaptırdığı 21 katlı 5 yıldızlı “Yıldızhan” oteli ile iş hayatına devam ediyor. 2013 yılında Hilton ile franchising anlaşması imzaladı. Yıldızhan Otel adı “DoubleTree by Hilton” olarak değiştirildi.



26 Aralık 2007 yılından Kasım 2011 ayına kadar Kanal 7 televizyonunda “İzzet Yıldızhan Show” adlı programı sundu.2013 yılında Show Tv’de Bülent Ersoy‘la birlikte bir program başlattılar; ancak, İzzet Yıldızhan programın ikinci haftası ayrıldı.



İzzet Yıldızhan, bugüne kadar hiç evlenmeden aynı anda 3 ayrı kadından 5 çocuğu vardır. Daha sonra biri 2013 yılının ekim ayında bir oğlu ve 2014 yılının başlarında şubatta da ikiz erkek çocukları olmasıyla toplam 8 çocuğu oldu.

1.eşi : 1992 yılından beri beraber olduğu Nilüfer Y.’den olma Veysel Efe (d.2005) ve Mustafa ve Ali Yuşa adında iki oğlu daha var.

2.eşi : Suriye asıllı Gizem İ. Hanım’dan olma Sevgi (d.2005)

3.eşi : manken Ajda Ballıkaya’dan olma Suriye (d.2005)



Albümleri :

1994 – İsimsiz asker – sen yoksun

1997 – Nerelerdesin – Sevmişim Seni

1999 – Birisi

2000 – Kıyamam

2001 – Ağlattın Anamı

2002 – Ben Demiştim

2005 – Canımın İçi

2007 – Tokat

2009 – Sen Deli Misin

2013 – Sevgilim



Filmleri :

1998 – Birisi (TV Dizisi)