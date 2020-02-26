Aysen Sabancı kimdir?
Ünlü şarkıcı Mirkelam'la yaklaşık 6 yıldır süren birlikteliği ile dikkat çeken Aysen Sabancı, magazin basınını yakından takip eden vatandaşlarca araştırılan isimler arasında yer aldı. Aysen Sabancı'nın kim olduğunu ve özel hayatını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Aysen Sabancı kimdir?
YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı, 90'lı yılların ünlü şarkıcısı Mirkelam'la birliktelik yaşıyor. Annesi Neslihan Sabancı olan Aysen Sabancı'nın İlhan ve Emirhan adında erkek kardeşleri bulunuyor.
Aysen Sabancı'nın babası Yalçın Sabancı, 1999 yılında YASA Holding'i kurmuştu. Holding, 1999 yılından beri nakliye, inşaat, turizm, havacılık ve tekstil sektörlerinde faaliyet göstermeye devam ediyor.
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