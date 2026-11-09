Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Onun tek hatası çabuk güvenmesi

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Eski eşi İbrahim Tatlıses’in kendisine manevi destek verdiğini belirten Yıldız, “İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor” diye konuştu.

Sanatçı için “Artık çok iyi dostuz” diyen Yıldız, evli oldukları dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle yapılan eleştirilere tepki gösterdi: “Sevdim, öyle uygun gördüm. Herkes haddini bilmeli.”

Yıldız, Tatlıses’in çevresindeki kişiler için de dikkat çekici bir açıklama yaptı: “İbrahim Bey çok iyi niyetli ve zeki bir insan. Kafası hinliğe, cinliğe çalışmaz. Bütün büyük darbeleri güvendiği insanlardan aldı. Onun tek hatası insanlara çabuk güvenmesi.”