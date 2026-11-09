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Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Onun tek hatası çabuk güvenmesi

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#İbrahim Tatlıses#Ayşegül Yıldız#Elif Ada Tatlıses
Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Onun tek hatası çabuk güvenmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:53

Ayşegül Yıldız iş dünyasına adım attı. Bir arkadaşıyla yapım ve organizasyon şirketi kuran Yıldız, Etiler’deki ofisinde soruları yanıtladı.

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Eski eşi İbrahim Tatlıses’in kendisine manevi destek verdiğini belirten Yıldız, “İbrahim Bey güzel bir iş yapacağıma inanıyor” diye konuştu.

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Onun tek hatası çabuk güvenmesi

Sanatçı için “Artık çok iyi dostuz” diyen Yıldız, evli oldukları dönem aralarındaki yaş farkı nedeniyle yapılan eleştirilere tepki gösterdi: “Sevdim, öyle uygun gördüm. Herkes haddini bilmeli.”

Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu: Onun tek hatası çabuk güvenmesi

Yıldız, Tatlıses’in çevresindeki kişiler için de dikkat çekici bir açıklama yaptı: “İbrahim Bey çok iyi niyetli ve zeki bir insan. Kafası hinliğe, cinliğe çalışmaz. Bütün büyük darbeleri güvendiği insanlardan aldı. Onun tek hatası insanlara çabuk güvenmesi.”

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#İbrahim Tatlıses#Ayşegül Yıldız#Elif Ada Tatlıses

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