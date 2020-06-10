Ayşegül Atik kimdir ve oynadığı diziler hangileri? Ayşegül Atik kaç yaşında?

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Ayşegül Atik, 72 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından biyografisi ile araştırılmaya başlandı. En Son Babalar Duyar isimli dizide ün kazanan ünlü oyuncu, son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol almıştı. Ayşegül Atik, Ali Kundilli 2 isimli filmde de rol aldı. İşte, Ayşegül Atik kimdir nereli ve hangi dizilerde oynadı sorusunun cevabı ve hakkında detaylı bilgiler

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik, 1948 yılında Muğla'da dünyaya geldi. Asıl adı Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik, En Son Babalar Duyar dizisi ile tanındı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı.

1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesinde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak yer aldı.

AYŞEGÜL ATİK'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

İstanbullu Gelin (TV dizisi)

- 57. Bolum (2018)

2017 Dayan Yuregim (TV dizisi)

- Finale (2017)

- Bölüm #1.12 (2017)

- Bölüm #1.11 (2017)

- Bölüm #1.10 (2017)

- Bölüm #1.9 (2017)

2016 Ali Kundilli 2

2010 Sen Yuva (TV dizisi)



Gulumser Senyuva

- Final (2010) ... Gulumser Senyuva

- 19.Bölüm (2010) ... Gulumser Senyuva

- 18.Bölüm (2010) ... Gulumser Senyuva

- 17.Bölüm (2010) ... Gulumser Senyuva

- 16.Bölüm (2010) ... Gulumser Senyuva

2002 En son babalar duyar (TV dizisi)



Sukran

- Bölüm #1.159 (2002)

- Bölüm #1.158 (2002)

- Bölüm #1.157 (2002)

- Bölüm #1.156 (2002)

- Bölüm #1.155 (2002)

Taşı toprağı altın şehir 1978