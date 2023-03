Ayşedeniz Gökçin depremzedelere müziğin gücüyle yardım edecek

Haberin Devamı

“Help in Harmony projesini depremzede çocuklar için kurdum. Projede Berklee College Film Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Esin Aydıngöz ve müzik yapımcısı Mert Özcan ile psikolog İpek Aykol da var. Benim ‘Music For All’ adında bir projem vardı. Hastanelere, okullara, huzurevlerine gidip konserler veriyorduk. Aynısını Türkiye’de yapmak istiyorum. Toplanan fonlar eğitim, psikososyal destek ve müzik terapisi odaklı uzun vadeli iyileşme çabalarına aktarılacak. Amacımız müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle yardım edebilmek.”

Projeye Berklee College Film Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Esin Aydıngöz'de destek veriyor.

Amerika’nın en büyük festivallerinden SXSW’da 16 Mart’ta depremzedeler için çalacak olan Ayşedeniz Gökçin, sonrasında Almanya’da vereceği konseri de bir bağış etkinliğine dönüştürdü.