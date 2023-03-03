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Ayşedeniz Gökçin depremzedelere müziğin gücüyle yardım edecek

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#Ayşedeniz Gökçin#Help İn Harmony#Olağanüstü Yetenek Vizesi
Ayşedeniz Gökçin depremzedelere müziğin gücüyle yardım edecek
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:48

Los Angeles’ta yaşayan genç piyanist ve besteci Ayşedeniz Gökçin, depremzedeler yararına “Help in Harmony” projesini hayata geçirdi. İngiltere Sanat Konseyi’nin “Olağanüstü Yetenek Vizesi” kapsamına aldığı Gökçin, projesini Barbaros Tapan’a anlattı.

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Help in Harmony projesini depremzede çocuklar için kurdum. Projede Berklee College Film Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Esin Aydıngöz ve müzik yapımcısı Mert Özcan ile psikolog İpek Aykol da var. Benim ‘Music For All’ adında bir projem vardı. Hastanelere, okullara, huzurevlerine gidip konserler veriyorduk. Aynısını Türkiye’de yapmak istiyorum. Toplanan fonlar eğitim, psikososyal destek ve müzik terapisi odaklı uzun vadeli iyileşme çabalarına aktarılacak. Amacımız müziğin iyileştirici ve birleştirici gücüyle yardım edebilmek.”

Ayşedeniz Gökçin depremzedelere müziğin gücüyle yardım edecek

Projeye Berklee College Film Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Esin Aydıngöz'de destek veriyor.

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Amerika’nın en büyük festivallerinden SXSW’da 16 Mart’ta depremzedeler için çalacak olan Ayşedeniz Gökçin, sonrasında Almanya’da vereceği konseri de bir bağış etkinliğine dönüştürdü.

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#Ayşedeniz Gökçin#Help İn Harmony#Olağanüstü Yetenek Vizesi

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