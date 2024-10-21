Ayşe Önbilgin'in velayet davasında sular durulmuyor... Efe Önbilgin hastaneye sevk edilecek

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ESKİ manken Deniz Akkaya ile işinsanı Efe Önbilgin arasındaki kızları Ayşe’nin velayet davasında sular durulmuyor. Deniz Akkaya’nın avukatı Levent Karakoç tarafından temmuz ayında Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Efe Önbilgin’in, ileri düzeyde alkol bağımlılığı bulunduğu, bundan kaynaklı problemleri nedeniyle, müşterek çocukları Ayşe’ye karşı maddi ve manevi olarak babalık görevlerini yerine getirmediği belirtilmişti. Dilekçede, Efe Önbilgin’in müşterek çocuğun miras payını tehlikeye atacak birçok eylemde bulunduğu öne sürülerek, müşterek çocuk Ayşe’ye maddi ve manevi zararlar verdiği, çocuğun baba ve aile algısının, ayrıca pedagojik gelişiminin olumsuz etkilenmesine yol açtığı ifade edilmişti.



TEDAVİ ALTINA ALINMASINI İSTEMİŞTİ



Efe Önbilgin’in, tüm mal varlığına ihtiyati tedbir konulması, tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna sevki ile alkol bağımlılığı yönünden rapor alınarak tedavi altına alınmak üzere bir sağlık kurumuna yerleştirilmesi talep edilmişti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Efe Önbilgin’in Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’ne sevk edilerek özellikle alkol ve savurganlığa ilişkin vasi tayini yahut yasal danışman atanması gerekip gerekmediğine dair sağlık kurulu raporu alınmasına karar verdi. Mahkeme, Önbilgin’in tüm mal varlığına tedbir konulmasına ilişkin talebi ise reddetti.