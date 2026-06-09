×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ayşe Nazlı'dan babası Reha Muhtar'a veda: Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim...

Güncelleme Tarihi:

#Reha Muhtar#Ayşe Nazlı#Nilüfer
Ayşe Nazlıdan babası Reha Muhtara veda: Bana kızım deyişini özleyeceğim...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:43

3 Haziran'da hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı babasına Instagram sayfasında yazdığı notla veda etti. Ayşe Nazlı 'Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın' dedi.

Haberin Devamı

İşte Ayşe Nazlı'nın veda paylaşımı:

Canım babam,

Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.

Ayşe Nazlıdan babası Reha Muhtara veda: Bana kızım deyişini özleyeceğim...


Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana “kızım” deyişini özleyeceğim.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Ayşe Nazlıdan babası Reha Muhtara veda: Bana kızım deyişini özleyeceğim...


Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi.

Haberin Devamı

Ayşe Nazlıdan babası Reha Muhtara veda: Bana kızım deyişini özleyeceğim...

Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın.

Ayşe Nazlıdan babası Reha Muhtara veda: Bana kızım deyişini özleyeceğim...



İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. 🤍

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Reha Muhtar#Ayşe Nazlı#Nilüfer

BAKMADAN GEÇME!