Ayşe Nazlı'dan babası Reha Muhtar'a veda: Bana 'kızım' deyişini özleyeceğim...

Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 15:43
3 Haziran'da hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı babasına Instagram sayfasında yazdığı notla veda etti. Ayşe Nazlı 'Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın' dedi.
İşte Ayşe Nazlı'nın veda paylaşımı:
Canım babam,
Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı.
Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana “kızım” deyişini özleyeceğim.
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Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi.
Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın.
İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum. 🤍