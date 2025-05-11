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Ayşe Mine'nin isyanı: Oğlum çok hasta ne olur tahliye edin

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Mine#Cenk Günaydın#Cezaevi
Ayşe Minenin isyanı: Oğlum çok hasta ne olur tahliye edin
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 12:47

FOREX şirketlerinden birinin yarattığı mağduriyet nedeniyle geçen ekim ayında düzenlenen operasyonda 23 şirket çalışanıyla  gözaltına alınıp tutuklanan Cenk Günaydın’ın cezaevinde kronik hastalıklarının ilerlemesi, annesi sanatçı Ayşe Mine’yi isyan ettirdi.

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Sağlık sorunları nedeniyle geçen ay ameliyat masasına yatan Ayşe Mine, oğlunun söz konusu şirkette işe girdiğini ve 2 ay sonunda başına bu talihsiz olayın geldiğini söyledi.

Günaydın’ın suçsuz olduğunu öne süren sanatçı, oğlunun cezaevinde hastalıklarının ilerlediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Ayşe Minenin isyanı: Oğlum çok hasta ne olur tahliye edin

TELEFONLARA BAKIYORDU

Ayşe Mine şöyle konuştu: “Cenk’in 2 ay önce işe girdiği yatırım danışmanlığı şirketine bir baskın yapıldı. Oğlum da gözaltına alındı. Sadece telefonlara bakıyordu, kimseyle bir bağı yoktu. Her şeyi anlattı, suçsuz olduğu da ortada ama yine de tutuklandı. Avukatımız sürekli dilekçe vererek tahliyesini talep ediyor ama henüz bir yol alamadık. Oğlum ileri derecede troit hastası, KOAH’ı (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), astımı ve hemoroidi de var. Hastalıkları bu süreçte daha da ilerledi. Her gün ya revirde ya hastanede. Davasının çözüme varmasını ya da hastalıkları nedeniyle serbest bırakılmasını istiyorum. Oğlum suçsuz ve çok hasta.”

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#Ayşe Mine#Cenk Günaydın#Cezaevi

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