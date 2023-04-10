Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Ayşe, Levent Kırca'nın bize mirası'

Güncelleme Tarihi:

#Doğu Demirkol#Uraz Kaygılaroğlu#Ayşe Kırca
Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 12:38

 Doğu Demirkol ile Levent Kırca’nın kızı Ayşe Kırca, önceki gece Bebek’te görüntülendi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan sevgililer, yürüyüş yaparken gazetecileri görünce “Acelemiz var” diyerek araçlarına yöneldi. Doğu Demirkol, Ayşe Kırca’yla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca’mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel, çok tatlı.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

BALKON SOHBETİ

Uraz Kaygılaroğlu önceki gün menajerlik şirketinin Arnavutköy’deki ofisindeydi.

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

Mekânın balkonunda menajeriyle sohbet eden oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

'BİR BEŞ DAKİKA' 14 NİSAN'DA YAYINDA

ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker ile genç müzisyenler Nahide Babaşlı ve Talha, 14 Nisan’da çıkacak yeni şarkıları “Bir Beş Dakika”ya Maslak’taki bir stüdyoda klip çekti.

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası


Ekip, söz ve müziği Sinan Akçıl’a ait şarkı için “Biz şarkıya ve klibe çok inanıyoruz. Umuyoruz ki projemiz layık olduğu yere ulaşır” dedi. (Sayit DURMAZ)

AŞI İZİNE ÇİÇEK

Ece Seçkin, “Masum” adını verdiği yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

Single’ın kapak fotoğrafında alerjik hastalığı sebebiyle oluşan iğne izlerini çiçekle kapatan Ece Seçkin, duygularını şu sözlerle paylaştı:
“Alerji hastasıyım. Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim. Klibime her baktığımda bugünkü inancımı ve sabrımı bana hatırlatması için bu tema üzerinden ilerledik.”

MARSEL UYUMLU BİR ÇOCUK

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, çocukları Marsel ile önceki gün güzel havanın keyfini çıkardı.

Haberin Devamı

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

Aile, Bebek sahilinde yürüyüş yaptı ve seyyar satıcıdan kestane aldı. Köstendil, oğulları Marsel hakkında “Marsel çok uyumlu bir çocuk. Üniversite öğrencisi gibi. Bizi hiç yormuyor” açıklamasını yaptı. Oyuncu çift, birbirlerine zaman ayırdıklarını söyledi: “Birbirimize zaman ayıramamak gibi bir derdimiz yok. O dengeyi sağlayabiliyoruz.” (Behlül AYDIN)

YENİ AŞIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol geçen akşam Bebek’teydi.

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

İşletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan Erol, sevgilisiyle ATM’den para çekerken görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Erkan Şen, son olarak Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı. (Sayit DURMAZ)

NİŞANLANDILAR

Haberin Devamı

Oyuncu Berkay Tulumbacı, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı.

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

Aile arasında sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftten Tulumbacı, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak. Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek. Sonuçta hayat uzun, altın uçuyor.”

RAMAZAN SOHBETİNDE BULUŞTULAR

Tamer Levent’in moderatörlüğünü yaptığı, 42 Maslak’taki Türk Lezzet Müzesi’nde gerçekleşen ‘Ramazan Sohbetleri’nin geçen akşamki konuğu Murat Evgin oldu.

Haberin Devamı

Ayşe, Levent Kırcanın bize mirası

Etkinliği Canan Yolaç, Ayşegül Kayabay, Fikriye Korkunç, Reza Drahşani gibi ünlü isimler de izledi. Evgin, gecede müziğini anlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğu Demirkol#Uraz Kaygılaroğlu#Ayşe Kırca

BAKMADAN GEÇME!

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı Peki neler yaşandı

ChatGPT ünlü hukuk profesörünü öğrencisini taciz etmekle suçladı ama işin aslı bambaşkaydı! Peki neler yaşandı?

#Yapay Zeka
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hastalıklarımızı yarıştırıyorsun?

#Bir Sorudan Fazlası
Dikkat, buzdolabınız sizi hasta edebilir | Yeni araştırma korkuttu: Tam 1,8 milyon bakteri barındırıyor

Dikkat, buzdolabınız sizi hasta edebilir! | Yeni araştırma korkuttu: Tam 1,8 milyon bakteri barındırıyor

#Sağlık