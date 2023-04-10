'Ayşe, Levent Kırca'nın bize mirası'

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Yaklaşık 1 aydır aşk yaşayan sevgililer, yürüyüş yaparken gazetecileri görünce “Acelemiz var” diyerek araçlarına yöneldi. Doğu Demirkol, Ayşe Kırca’yla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:
“Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca’mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel, çok tatlı.” (Sayit DURMAZ)
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
BALKON SOHBETİ
Uraz Kaygılaroğlu önceki gün menajerlik şirketinin Arnavutköy’deki ofisindeydi.
Mekânın balkonunda menajeriyle sohbet eden oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. (Behlül AYDIN)
'BİR BEŞ DAKİKA' 14 NİSAN'DA YAYINDA
ENBE Orkestrası’nın şefi Behzat Gerçeker ile genç müzisyenler Nahide Babaşlı ve Talha, 14 Nisan’da çıkacak yeni şarkıları “Bir Beş Dakika”ya Maslak’taki bir stüdyoda klip çekti.
AŞI İZİNE ÇİÇEK
Ece Seçkin, “Masum” adını verdiği yeni şarkısını dinleyicilerinin beğenisine sundu.
Single’ın kapak fotoğrafında alerjik hastalığı sebebiyle oluşan iğne izlerini çiçekle kapatan Ece Seçkin, duygularını şu sözlerle paylaştı:
“Alerji hastasıyım. Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim. Klibime her baktığımda bugünkü inancımı ve sabrımı bana hatırlatması için bu tema üzerinden ilerledik.”
MARSEL UYUMLU BİR ÇOCUK
Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, çocukları Marsel ile önceki gün güzel havanın keyfini çıkardı.
Aile, Bebek sahilinde yürüyüş yaptı ve seyyar satıcıdan kestane aldı. Köstendil, oğulları Marsel hakkında “Marsel çok uyumlu bir çocuk. Üniversite öğrencisi gibi. Bizi hiç yormuyor” açıklamasını yaptı. Oyuncu çift, birbirlerine zaman ayırdıklarını söyledi: “Birbirimize zaman ayıramamak gibi bir derdimiz yok. O dengeyi sağlayabiliyoruz.” (Behlül AYDIN)
YENİ AŞIKLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Sunucu Esra Erol’un kardeşi Eda Erol geçen akşam Bebek’teydi.
İşletmeci Erkan Şen ile yeni bir aşka yelken açan Erol, sevgilisiyle ATM’den para çekerken görüntülendi. Çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Erkan Şen, son olarak Merve Boluğur ile aşk yaşamıştı. (Sayit DURMAZ)
NİŞANLANDILAR
Oyuncu Berkay Tulumbacı, bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Ezgi Gergin ile nişanlandı.
Aile arasında sade bir törenle nişan yüzüklerini takan çiftten Tulumbacı, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Bakmayın böyle takım falan giydik. Gereği neyse yerine getirdik. Bindallı bile giyeceğiz. Sonra o takımlar çıkacak, o kına yavaşça yere bırakılacak. Son oyun havası oynandığında, son şarkı çaldığında, o çiçek omuz üstünde havada süzülürken, her yer sessizken, o güzel düğün arabalarına binilip gidilecek. Sonuçta hayat uzun, altın uçuyor.”
RAMAZAN SOHBETİNDE BULUŞTULAR
Tamer Levent’in moderatörlüğünü yaptığı, 42 Maslak’taki Türk Lezzet Müzesi’nde gerçekleşen ‘Ramazan Sohbetleri’nin geçen akşamki konuğu Murat Evgin oldu.
Etkinliği Canan Yolaç, Ayşegül Kayabay, Fikriye Korkunç, Reza Drahşani gibi ünlü isimler de izledi. Evgin, gecede müziğini anlattı.