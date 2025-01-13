Ayşe Barım'a yurtdışı yasağı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için 10 Ocak'ta re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

NE OLMUŞTU?

Oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve cast ajansı sahipleriyle ilgili ‘tekelleşme’ iddiası üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. İddiaların odağındaki isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım’dı. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Barım, önceki akşam Zorlu PSM’de görüntülendi. Kendisinin hedef gösterildiğini öne süren Barım, “Adli sürece gideceğiz. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere, bunlardan birisi de benim şirketim. Biz bunlar için cevabımızı vereceğiz. Ben hedef oldum, yapacak bir şey yok” dedi.



SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ



Ayşe Barım hakkında sosyal medyada dile getirilen iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edildi. Savcılık, Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı.



İşte hakkındaki iddialar

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Aralarında Serenay Sarıkaya ve Hazal Kaya’nın da bulunduğu çok sayıda ünlü oyuncunun bağlı bulunduğu ID İletişim’in ortağı olan Ayşe Barım, piyasadaki hâkimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla gündemde. Barım’ın kendisiyle çalışmayan isimlerin projelerde rol almasına engel olduğu ve kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürülüyor. Menajerle ilgili bir başka iddia da; ünlü oyuncularına teklif getiren yapım şirketlerine, başka oyuncularını da projeye dahil etmelerini şart koştuğu yönünde.