Ayşe Barım'a bir suçlama da Nedim Saban'dan... Ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında

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BİR DÖNEM TİYATROYA DA EL ATMAYA KALKIŞTI

Nedim Saban, TV dünyasında bir tekelleşme yaratıp belli oyuncuların bütün projelerde yer almasını sağlamakla suçlanan Ayşe Barım'ın bir dönem tiyatro sanatına da el attığını ileri sürdü.

Yıllardır önemli tiyatro eserlerini sanatseverlerle buluşturan Tiyatrokare'nin kurucusu olan Nedim Saban bu duruma tepkisini "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" diyerek gösterdi.

Nedim Saban bu konuda şunları söyledi: "Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı. Mesleğe yazık olmasın diye yıllardır açıkça söylediklerimi şuracığa bırakıvereyim."

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KENDİLERİNE BİAT ETMEYENLERİN ÖNÜNÜ KESMEKLE SUÇLANDI

Dizi ve sinema sektöründe bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin tekelleşerek kendilerine uyum sağlamayan, koşulları kabul etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ettiği yönünde iddilar ortaya atılmıştı.

Rekabet Kurumu bu iddialarla ilgili olarak 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı sahipleri hakkında soruşturma açmıştı.

Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Metin Akdülger, Hazal Kaya gibi çok sayıda yıldızın menajerliğini yapan ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Başsavcılığı ayrı bir soruşturma başlattı.

Barım hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddiaların savcılık tarafından ihbar kabul edildiği belirtildi.

Ayşe Barım'ın, ünlü bir iş insanından 5 milyon dolar aldığı konuşuluyor.

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ÜNLÜ OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Oyuncu Pelin Karahan, Deniz Işın, Berker Güven ve sevgilisi Nihal Yalçın dizi sektöründeki tekelleşmeye tepki gösterdi.

Pelin Karahan, "Aynı insanlar, aynı projeler, aynı kanallar. Bu artık kırılsın istiyorum" dedi. Berker Güven "Bütün sektör böyle şeylerle karşılaşıyor" diye konuştu.

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Deniz Işın ise isim vermeden ateş püskürdü: "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı.