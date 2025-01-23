Ayşe Barım tiyatroya da el atmış... Nedim Saban ifade verdi: Birçok meslektaşım bu yüzden iş bulamıyor!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada "tanık" sıfatıyla savcılığa ifade veren oyuncu Nedim Saban, herhangi bir menajerlik ve yapım şirketiyle arasında sözleşme olmadığını, Ayşe Barım'la 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.

Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi.

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Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.

Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", Deniz Işın "mağdur" olarak ifade vermişti.

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SEKTÖRÜN TEKELİNDEN ŞİKAYETÇİYİM

ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrılan Nedim Saban önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ünlü tiyatrocu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. “Tanık olarak çağrıldım. Çok bildiğim bir konu değil ama elimden geleni söylemeye çalışacağım. Benim açıklamam tiyatroyla ilgiliydi. Daha sonra sosyal medyada çok davet aldım. Ayşe Barım ile kişisel bir problemim yok. O yüzden konuşmak istemedim. Sadece oradan düşüncemi ifade ettim. Sektörle alakalı menajerlerin hem cast direktörlüğü hem de yapımcılık yapmasına karşıyım. Bu polemikler olmadan çok öncede söylemiştim. Genel bir ifadeydi.” Saban sektörün tekelinden şikâyetçi olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdürdü:

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Mağduriyet yaşamadım

“Yılda yaklaşık 150 öğrenci ile çalışıyorum. Hiçbiri iş bulamıyor. Sektörün bu tekelinden şikâyetçiyim. Ayşe Barım 50’ye yakın oyuncuyu bünyesinde barındırıyorsa bu onun başarısıdır. Yeter ki tekele çevirmesin.”

Nedim Saban, “Siz hiç mağduriyet yaşadınız mı?” sorusuna “Yok yaşamadım. Dizi oyunculuğu uzun süredir yapmıyorum ama arkadaşlarımdan duyuyorum. Birkaç menajer, cast direktörü ile çalışmazlarsa başarısız olacaklarını düşünüyorlar. Ben de çalışarak bunu yıkabileceklerini söylüyorum. ‘Her şey birkaç kişi etrafında dönüyor’ diyorlar. En azından bu inancı yıkmamız gerekiyor” diye cevap verdi.

'ONUN LAFI ÜZERİNDEN LAF SÖYLEYENLERE DE BAKIN'

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Gülçin Santırcıoğlu, sektördeki tekelleşmenin hedefinde olan Ayşe Barım hakkında açıklama yaptı.



Oyuncu, “Tekelleşme yok mu? Elbette var. Ayşe Barım dışında bir menajerle çalışmak kafadan ikinci lig oyuncusu olmakla eş değer bilinir. Kendi hâlinde bir menajer havasında olan ve 14 yıl çalıştığım hemcinsimden bile gördüğüm mobbingi kendime ancak son yıllarda itiraf edebildim. Gaza geleceksiniz sadece Ayşe Barım üzerinden değil onun lafının üzerine laf söyleyemeyenlere de bakın” dedi