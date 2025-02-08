Ayşe Barım, şirketi kardeşine devretmiş

Haberin Devamı

MENAJER Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin örgütleyicilerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım’ın avukat kardeşi I.S.G. ve bir doktor arkadaşı, gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra ise serbest bırakıldılar. Gözaltına alınmalarının gerekçesi olarak Barım’a ait delilleri karartmaya çalıştıkları gösterildi.



ZOR DURUMA DÜŞMEMEK İÇİN ALDIK



İddiaya göre Ayşe Barım’ın teknik takipteki kardeşi ve arkadaşının, Levent’teki bir bankaya giderek menajere ait hesaptan poşetle para ve zarf aldığı tespit edildi. Zarfın içinde ise altın olduğu iddia edildi. İki ismin, “Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık” ifadeleriyle kendilerini savunduğu öne sürüldü. Öte yandan Ayşe Barım’ın tutuklanmadan önce ID Danışmanlık Limited Şirketi’ni kardeşine devrettiği iddialar arasında yer aldı.

Haberin Devamı

Mehmet Bozdağ ifade verdi





Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki “sektörde tekelleşmeye neden olduğu”na ilişkin paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmada senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ, “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılıkta ifade verdi. Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya ve Nedim Saban “tanık”, oyuncu Deniz Işın ise “mağdur” olarak ifade vermişti.