Ayşe Barım kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünlülerin menajeri Ayşe Barım'ın biyografi bilgileri

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Ayşe Barım, Türkiye'nin önde gelen menajerlerinden biridir ve 2002 yılında kurduğu ID İletişim şirketiyle medya ve sanat dünyasında uzun yıllardır önemli bir yer edinmiştir. Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen Barım, aynı zamanda televizyon dizileri ve sinema projeleri için basın danışmanlığı da yapmaktadır. Peki, Ayşe Barım kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AYŞE BARIM KİMDİR?

Ayşe Barım, İstanbul'da doğmuş ve eğitim hayatına burada başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini English Highschool for Girls'te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatını sürdüren Ayşe Barım, iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi almış ve burada çalışarak deneyim kazanmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, medya sektöründe hızla kariyer yapmaya başlamıştır​

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AYŞE BARIM KARİYERİ

Ayşe Barım, kariyerine 1992 yılında medya sektöründe başlamıştır. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü gibi görevlerde yer almıştır. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda bulunmuştur​

2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ajansını kurarak, sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bugün, ID İletişim Türkiye'nin en tanınan ve önde gelen ajanslarından biri haline gelmiştir​

Ayşe Barım, pek çok ünlü ismin menajerliğini yapmanın yanı sıra, sosyal medya danışmanlığı ve televizyon ile sinema projelerine basın ilişkileri hizmeti de sunmaktadır​