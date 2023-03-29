AyÅŸe Aslanpay'dan ÅŸoke eden iddia: Batuhan Karacakaya tarafÄ±ndan darp edildim

Haberin DevamÄ±

"TÃœM DELÄ°LLERÄ° SUNDUM"

AyÅŸe Aslanpay, Instagram sayfasÄ±nda yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±:

"YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m bu zorlu sÃ¼reÃ§le ilgili eski erkek arkadaÅŸÄ±m Batuhan Karacakaya'dan ÅŸikayetÃ§i oldum. Darp edildiÄŸime dair elimdeki tÃ¼m delilleri dosyaya sundum. Bundan sonra b konuyla ilgili tarafÄ±ma yapÄ±lan tÃ¼m hakaret ve asÄ±lsÄ±z olaylarla ilgili avukatÄ±m suÃ§ duyurusunda bulunacaktÄ±r. Mental olarak o kadar yoruldum ki, ben hayatÄ±ma devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu sÃ¼reÃ§te destek olan tÃ¼m arkadaÅŸlarÄ±ma ve avukatÄ±ma teÅŸekkÃ¼rler."





"SEVDÄ°ÄžÄ°M KADINA ZARAR VERDÄ°M"

AyÅŸe Aslanpay, Batuhan Karacakaya'nÄ±n 15 Åžubat'ta Ã§ekilen videosunu da sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Karacakaya'nÄ±n "BugÃ¼n 15 Åžubat. Ben sevdiÄŸim kadÄ±na, AyÅŸe'ye zarar verdim. Bunun iÃ§in Ã§ok piÅŸmanÄ±m. Konu her ne olursa olsun, tartÄ±ÅŸmanÄ±n boyutu her ne olursa olsun bana bir ÅŸey yapÄ±lsa bile, ben sevdiÄŸim kadÄ±na zarar verdim. Bunun iÃ§in Ã§ok piÅŸmanÄ±m. BugÃ¼nden itibaren AyÅŸe'nin benimle alakalÄ± fiziksel hasar ile ilgili bir durumu olduÄŸunda beni bu video ile yargÄ±latabilir. Her yerde paylaÅŸabilir. Kendimi savunacak tek bir kelimem dahi olmayacak size yemin ederim. Bir daha bÃ¶yle bir ÅŸey yaÅŸanmayacak. AyÅŸe benim sevdiÄŸim kadÄ±n." aÃ§Ä±klamasÄ± dikkat Ã§ekti.

"ASIL MAÄžDUR BENÄ°M"

YaÅŸananlarÄ±n ardÄ±ndan Batuhan Karacakaya da sosyal medya hesabÄ±nda peÅŸ peÅŸe aÃ§Ä±klamalar yayÄ±nladÄ±:

"Ã–ncelikle ÅŸahsÄ±ma yapÄ±lan iddialarÄ±n asla gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmenizi isterim. 6 aydÄ±r sÃ¼re gelen iliÅŸkimizin bu duruma gelmesi ne yazÄ±k ki Ã§ok Ã¼zÃ¼cÃ¼. Darp edildiÄŸini iddia ettiÄŸi gÃ¼nÃ¼n ve ertesi gÃ¼nÃ¼n iftira olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yacak bizzat kendisinin Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraf ve videolarÄ± mevcuttur. Kendisinin hiÃ§ bir darp izi bulunmamaktadÄ±r. Aksine bu durumda darp edilen, evinin kapÄ±sÄ±na defalarca gelinen, arabasÄ±na zarar verilen bizzat ÅŸahsÄ±mdÄ±r. SÃ¶ylediÄŸim her ÅŸeyin kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri mevcuttur. Hukuki birimlere belgelerimi teslim ettim. Gerekli iÅŸlemler baÅŸlatÄ±ldÄ±. UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± almama raÄŸmen defalarca otoparkÄ±ma gizlice girip kapÄ±mÄ± yumrukladÄ±ÄŸÄ±, ailemin evine gidip onlarÄ± rahatsÄ±z ettiÄŸi, iÅŸ yerimize gelip beni Ã§ok zor durumlarda bÄ±rakmasÄ±na raÄŸmen ÅŸikayet etmeyip sabÄ±rlÄ± davranmÄ±ÅŸtÄ±m. MesajlarÄ±na dÃ¼ne kadar cevap vermedim ve bu asÄ±lsÄ±z iddialarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±m."

Haberin DevamÄ±

Â

"SABRIMI KORUMAYA Ã‡ALIÅžTIM"

PaylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolarla maÄŸdur olan kiÅŸinin kendisi olduÄŸunu ve Darp edildiÄŸini sÃ¶yleyen Karacaya "Ã–zel hayatÄ±mÄ±n her zaman gizli kalmasÄ±na Ã¶zen gÃ¶sterdim. Ã–zellikle birlikte olduÄŸum kadÄ±nÄ±n bana yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± olumsuz olayÄ±larÄ± asla paylaÅŸmak istemezdim... Fakat ÅŸahsÄ±ma yapÄ±lan asÄ±lsÄ±z iddialardan dolayÄ± gerÃ§ekleri iddia olarak deÄŸil kanÄ±tlÄ± bir ÅŸekilde paylaÅŸmak durumundayÄ±m. Her zaman sabrÄ±mÄ± korumaya, karÅŸÄ±mdaki insanÄ±n kadÄ±n olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in susmaya Ã¶zen gÃ¶sterdim. Ama artÄ±k gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m baÅŸvurularÄ±mÄ± ilgili birimlere yapmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±m. " dedi.Â

Â