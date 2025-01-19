Ayrılık yok, aşk devam ediyor... Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gecelerde!

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‘ÇOK ÂŞIĞIM’ DEMİŞTİ

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddiasıyla birlikte Serenay Sarıkaya-Mert Demir ilişkisi de mercek altına alındı. Bir işadamının, aşk yaşıyormuş gibi görünmeleri için ikiliye 5 milyon dolar verdiği öne sürüldü. Sarıkaya ve Demir ise sevgilerinin gerçek olduğunu söyleyerek ‘reklam aşkı’ iddiasını yalanladı.

Serenay Sarıkaya, açılan soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede ilişkisiyle ilgili “Bu birliktelik kendi hür irademizle devam etmektedir” dedi. Mert Demir de sosyal medyada “Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” açıklamasını yaptı.

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Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu olayların ardından ilk kez önceki gece Kuruçeşme’de görüntülendi. Trafikte, araç içinde objektife yansıyan ikili, objektifleri fark edince birbirlerine bakarak gülümsedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken sevgililer, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalmayı tercih etti. Herhangi bir açıklama yapmayan çift, trafiğin açılmasıyla birlikte uzaklaştı.