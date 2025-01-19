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Ayrılık yok, aşk devam ediyor... Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gecelerde!

Güncelleme Tarihi:

#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Ayşe Barım
Ayrılık yok, aşk devam ediyor... Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gecelerde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 15:40

Son dönemin popüler çifti Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ayrıldıkları iddiasının ardından Kuruçeşme’de trafikte görüntülendi. Objektifleri fark edince birbirlerine bakarak gülümseyen sevgililer, ısrarlı sorulara rağmen konuşmadı.

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‘ÇOK ÂŞIĞIM’ DEMİŞTİ

Oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddiasıyla birlikte Serenay Sarıkaya-Mert Demir ilişkisi de mercek altına alındı. Bir işadamının, aşk yaşıyormuş gibi görünmeleri için ikiliye 5 milyon dolar verdiği öne sürüldü. Sarıkaya ve Demir ise sevgilerinin gerçek olduğunu söyleyerek ‘reklam aşkı’ iddiasını yalanladı.

Serenay Sarıkaya, açılan soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifadede ilişkisiyle ilgili “Bu birliktelik kendi hür irademizle devam etmektedir” dedi. Mert Demir de sosyal medyada “Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim” açıklamasını yaptı.

Ayrılık yok, aşk devam ediyor... Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gecelerde

AYRILIK YOK

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Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, bu olayların ardından ilk kez önceki gece Kuruçeşme’de görüntülendi. Trafikte, araç içinde objektife yansıyan ikili, objektifleri fark edince birbirlerine bakarak gülümsedi.

Keyifli halleriyle dikkat çeken sevgililer, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen sessiz kalmayı tercih etti. Herhangi bir açıklama yapmayan çift, trafiğin açılmasıyla birlikte uzaklaştı.

Ayrılık yok, aşk devam ediyor... Serenay Sarıkaya ve Mert Demir gecelerde

 

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#Serenay Sarıkaya#Mert Demir#Ayşe Barım

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