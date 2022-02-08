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Ayrılık sebebi ihanet mi? Burcu Kıratlı'dan açıklama...

#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı#Burcu Kıratlı Kimdir
Ayrılık sebebi ihanet mi Burcu Kıratlıdan açıklama...
Sayit DURMAZ

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl’la yine boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek’te görüntülendi.

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Bir arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, “Sinan Akçıl’la ikinci kez boşanıyorsunuz. Ayrılık sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor, doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hâlâ aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok.”

Ayrılık sebebi ihanet mi Burcu Kıratlıdan açıklama...

‘İYİ Kİ İKİ EVLİLİĞİ DE YAPMIŞIM’

2. Sayfa programına da konuk olan Sinan Akçıl, geçen yıl ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile aldıkları bu boşanma kararı hakkında yöneltilen soruları yanıtladı: “Bu karardan dönmem. Karşılıklı bir karar bu. Birisinin bir hamle yapması gerekiyor ya, o yüzden boşanma davasını ben açtım.” Kıratlı ile 2 kez nikâh masasına oturan Akçıl, sözlerine şöyle devam etti: “Bu 3 yıl çok değerliydi. Ben sevdiğim kadınla iki kez evlendim ve asla pişman değilim. İyi ki bu iki evliliği yapmışım.”

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DÖVMEYİ SİLDİRMEYECEĞİM

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’nın adının baş harfini yazdırdığı dövmesini sildirmeyeceğini söyledi: “Burcu’dan kalan dövme var, dursun. Geçmişteki fotoğrafları da silmek bana ihanet gibi geliyor. Burcu da ben de kıskanç insanlardık. Ben gizli kıskançtım.”

 

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