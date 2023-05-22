Ayrılık kısa sürdü... Ahmet Kural ile Çağla Gizem barıştı

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Oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, 4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz mart ayında bitirmiş, ayrılığı da sosyal medya hesaplarından duyurmuşlardı.

Ayrılığa dayanamayan çift, aşklarına ikinci şansı verdi.

Sevgilisi ile birlikte tatile çıkan Ahmet Kural, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla barışı ilan etti.

Gözden Kaçmasın Evlilik hazırlığı yaparken ayrıldılar Haberi görüntüle

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İŞTE SAÇLARININ SIRRI

Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda ‘Alanur’ karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay, Instagram’da eğlenceli bir paylaşım yaptı.

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Dizi setinde, ütü masası üzerinde saçlarını ütületen ünlü oyuncu, o anları “Alanur’un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyorsunuz. Sırrımızı açıklıyoruz” notuyla yayınladı.

GÜCÜM AİLEMDEN

Merve Özbey önceki akşam Kıbrıs’taki Rocks Otel’de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Merve Özbey, “İki küçük çocukla ilgilenirken bir yandan da yoğun konser temposuna nasıl yetişiyorsunuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Zorlanıyorum ama çocuklarla birlikteyken edindiğim enerji ve işime olan sevgim beni güçlü kılıyor. Gücümü ailemden alıyorum. Evde ve işte her şey yolunda olduğu için zorluklar görmezden gelinebiliyor.”

AVRUPA TURNESİNE KIBRIS ARASI

Avrupa turnesine devam eden Sibel Can, önceki akşam Kıbrıs’taki Merit Park Otel’de sevenleriyle buluştu.

Amor Gariboviç imzalı bir elbiseyle sahneye çıkan sanatçı, arabeskten popa uzanan repertuvarıyla dinleyicilerine keyifli bir akşam yaşattı. Sibel Can, Avrupa turnesine 26 Mayıs’ta Rotterdam’da, 27 Mayıs’ta Bochum’da, 28 Mayıs’ta Köln’de, 2 Haziran’da Zürih’te ve 4 Haziran’da Londra’da vereceği konserlerle devam edecek.

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SERUMLARLA AYAKTAYIM

Geçen akşam Kıbrıs’taki Chamada Prestige Otel’de sahneye çıkan Hadise, serum takviyesiyle ayakta durduğunu söyledi.

Ünlü popçu, sahneden sevenlerine şöyle seslendi: “Dün İstanbul’da çok güzel bir konsere imza attık. Sabah kalktım, boynum tutulmuş. Hastayım, serum yedim. Kıbrıs’a gelince de serum yedim. Serumlar sayesinde ayaktayım ve sizlerle beraberim.” (Deniz BOY)

BODRUM'A GİTMİYORUM

Yasemin Allen, önceki gün arkadaşlarıyla Bebek’teydi.

Allen, “Dinlenme aşamasındayız. Şimdilik net bir şey yok. Tamamen kafa tatilindeyim. Yoğun çalıştım bu sene” dedi. Oyuncu, sosyal medyada gündem olan sahil beldelerindeki lahmacun fiyatları hakkında ise şunları söyledi: “Ben Bodrum’a gitmiyorum. Bu yaz Tayland’da olurum herhalde. Lahmacun da yok orada.”(Behlül AYDIN)

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DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Özcan Deniz, yeni yaşını eşi Samar Dadgar’ın hazırladığı sürprizle kutladı.

Ünlü şarkıcı, müzisyenler eşliğinde eşi ve ekibiyle birlikte pasta keserek kutlama yaptı. O anları sosyal medyada yayınlayan Dadgar, Deniz’le fotoğrafını da şu notla paylaştı: “Sen benim kalbimsin haberin var mı?”

BADIKAN BÜYÜYOR

Nihat Doğan, İranlı eşi Arzu Doğan’dan olan oğlu Badıkan ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı, oğluyla beraber PlayStation oynadığını söyledi.

ATA'YI EFKARLANDIRDI

Zehra, sosyal medya hesabından canlı performanslarını yayınlamaya devam ediyor.

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Kibariye’nin “İstemem Seni” şarkısını yorumlayan Zehra’nın performansını Ata Demirer beğendi. Ünlü komedyen, “Keseceğim kendimi” yorumunu yaparak, efkarlandığını belli etti.

EFSANELER BULUŞTU

Eski futbolcular Nihat Kahveci ve Ümit Davala önceki gün Watergarden İstanbul’da bir araya geldi.

Kahveci, Ümit Davala’nın kızının yeni yaşını kutlamaya geldiğini söyledi. Kahveci, her şeyin yolunda gittiğini ve spor yorumculuğuna devam ettiğini dile getirdi. İkilinin hayranları, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

ROMANTİK POZLAR

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten geçen hafta sonu Almanya’nın Dortmund şehrinde konser verdi.

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Çift, sahne öncesi ormanda romantik bir yürüyüş yaptı. İkili, bu anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.