Ayrılık iddialarına son noktayı Hakan Sabancı koydu!

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İŞ SEYAHATLERİMDE YALNIZIM

Son dönemin gözde çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı bir süredir ayrılık iddiasıyla gündemdeydi.

Erçel’in davetlere yalnız katılması da iddiayı güçlendirmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Paris dönüşü havalimanında sevgilisini soran gazetecilere “İş seyahatlerime benimle gelmiyor” yanıtını verdi.

Hakan Sabancı’dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

YANLIŞ BİLİNİYOR

Önceki gece Etiler’deki Elbet adlı mekândan çıkarken görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel’le ayrıldıkları iddiası sorulunca “Yok öyle bir şey. Yanlış biliniyor, ilişkimiz devam ediyor” dedi.

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Sabancı, abisi Hacı Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen çocuğu Uzay’ın aile tarafından kabul edildiği haberleri hakkında ise konuşmamayı tercih etti.