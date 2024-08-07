Ayrılığa dayanamadılar... Çağla Şıkel ile Nail Gönenli barıştı!

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Aylar sonra yeniden bir araya gelen Çağla Şıkel ve Nail Gönenli, Çeşme’de kameraya yansıdı. Çift, sabahın ilk ışıklarında bir eğlence mekânından çıkarken “Beyaz Magazin” tarafından görüntülendi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Derin’den Titanik şarkısı

Volkan Konak geçen akşam Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı konser sırasında 8 yaşındaki kızı Derin’i sahneye davet etti. “Titanik” filmiyle hafızalara kazınan “My Heart Will Go On” şarkısını seslendiren Derin, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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Yeni projeler yolda

Kayra Şenocak ve eşi Ayşe Şenocak önceki gün Alaçatı sokaklarında dolaşırken objektiflere yansıdı.

Oyuncu, 2 yeni dizi projesi ile görüşme halinde olduğunu söyledi. Şenocak, sezonda ekranlarda olacağını açıkladı. Oyuncu, uzun zaman sonra Alaçatı’ya geldiğini ve gezilecek çok yer olduğunu söyledi. (Deniz BOY)

Ben çok yalnızım

Rıza Kocaoğlu önceki gece kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi.

Oyuncu, aynı projede yer aldığı Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan hakkında şunları söyledi: “Biz hepimiz çok iyi arkadaşız. Aramızda şakalaşırız. Seda da Tuba da birbirini çok seviyorlar. Biz kardeşiz.” Kocaoğlu, yanındaki kız arkadaşını soran gazetecilere ise “Ben çok yalnızım, sizi öptüm” cevabını verdi. (Sayit DURMAZ)

Tüm biletleri tükendi

Sıla geçen hafta sonu üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi.

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Şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla’nın tüm biletleri tükendi. Şarkıcı, Bodrum Antik Tiyatro’da 7 Eylül'de de bir kez daha sahne alacağını duyurdu.

Enerjisi yüksek

Emre Altuğ geçen hafta sonu Bodrum Türkbükü'nün popüler mekanlarından Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Altuğ, sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Şarkıcı, izleyicisine eğlenceli bir gece sundu. Altuğ, sahne enerjisiyle de takdir topladı. Şarkıcı, konser boyunca samimi sohbetiyle de dikkat çekti.

Berk romantiktir

Sude Zülal Güler önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Boynundaki 'B' harfli kolyesiyle dikkat çeken oyuncu, erkek arkadaşı Berk Atan'la ilgili “İlişkimiz güzel gidiyor, her şey yolunda” dedi ve evlilik sorularına ise "Kısmet" cevabını verdi.

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Güler, tatilde sevgilisinin kendisine ayak masajı yaparken görüntülenmelerine dairse “Kibarlık demek istiyorum. Erkek arkadaşımın nezaketi. Tatlı bir kare. ‘Maşallah’ diyelim. Berk romantiktir, özel günleri unutmaz" açıklamasını yaptı.

15 yıl uzak kalarak bedel ödedim

Petek Dinçöz, Gökay Kalaycıoğlu'nun YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Dinçöz “Anka kuşu gibi küllerimden tekrar doğdum” dedi.

Şarkıcı, ara verdiği dönemle ilgili ise şunları söyledi: “15 sene bir bedel ödendi. Eğer 15 sene uzak kalmasaydım sektörde birçok kişinin olmadığı bir durum olabilirdi. Benim uzaklaştırılmam sayesinde de birçok kişinin ekmeğine yağ sürüldü.”

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Evlilik sorularına cevap verdi

İsmail YK, söz ve müziği kendisine ait olan “Bekar Bekar Gezerim” isimli yeni çalışmasını Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlardan yayınladı.

İsmail YK, şarkıyı Sakarya Akyazı’da kalabalık bir ekiple kliplendirdi. Şarkıcı, “Ne zaman evleneceksin?” sorularına şarkıyla cevap verdiğini söyledi.

Sizi çok özlemişim

Fanta Fest’in ilk iki ayağı İstanbul ve Ankara’da gerçekleşti. Katılımcılar Tarkan ve Ceza’nın unutulmaz performanslarıyla eğlendi. Tarkan, yeni albümü “Kuantum 51”in ilk konserini de festivalde verdi.

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Tarkan hayranlarına, “Çok mu özleştik, kaç sene oldu 11 mi 12 mi? Muhteşem bir kalabalık var, muhteşemsiniz. Çok teşekkürler ilgi ve sevginiz için. Söz veriyorum arayı bu kadar açmayacağım bir daha. Sizleri çok seviyorum” diye seslendi.