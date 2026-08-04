Ayrı takıldılar

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Ünlü çift önceki gün Ortakent’teki özel bir plajda görüntülendi. Selahattin Paşalı, Pera ile deniz keyfi yaptığı sırada gözlerden kaybolan Lara Paşalı, uzun süre sonra eşi ve kızının yanına döndü.