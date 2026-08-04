Ayrı takıldılar

Tolga BOZDUMAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:43
Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı kızları Pera ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.
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Ünlü çift önceki gün Ortakent’teki özel bir plajda görüntülendi. Selahattin Paşalı, Pera ile deniz keyfi yaptığı sırada gözlerden kaybolan Lara Paşalı, uzun süre sonra eşi ve kızının yanına döndü.Lara Paşalı
, kızını alıp denize girdi. Ünlü oyuncu ise eşi ve kızıyla denize girmek yerine çantasını alıp gözlerden kayboldı. Çiftin bu halleri ‘yeni bir kriz mi yaşıyorlar’ sorusunu akıllara getirdi.