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Ayrı takıldılar

Güncelleme Tarihi:

#Selahattin Paşalı#Lara Paşalı#Pera
Ayrı takıldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:43

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşan Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı kızları Pera ile birlikte tatil sezonunu Bodrum’da açtı.

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Ünlü çift önceki gün Ortakent’teki özel bir plajda görüntülendi. Selahattin Paşalı, Pera ile deniz keyfi yaptığı sırada gözlerden kaybolan Lara Paşalı, uzun süre sonra eşi ve kızının yanına döndü.

Ayrı takıldılar


Lara Paşalı, kızını alıp denize girdi. Ünlü oyuncu ise eşi ve kızıyla denize girmek yerine çantasını alıp gözlerden kayboldı. Çiftin bu halleri ‘yeni bir kriz mi yaşıyorlar’ sorusunu akıllara getirdi.

Ayrı takıldılar

 

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#Selahattin Paşalı#Lara Paşalı#Pera

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