Aynur Aydın: Evlilik fikri bana uzak

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Alışverişe gelen şarkıcı, yeni şarkısı “Bilmece”ye klip çektiğini söyledi:

“Bilinenden farklı bir klip oldu. Çok fazla anlatmayayım çünkü yayınlanmasına da az kaldı. Büyük sürpriz geliyor diyelim.” Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen Aydın, “Evliliğe karşıyım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük konuşmak istemem ama evlenmeyi düşünmüyorum. Ama çocukları çok severim. Belki ileride evlat edinirim.”



KADINLARI SALSINLAR



Kadın sanatçıların sahne kıyafetleriyle ilgili düşüncelerini de dile getiren sanatçı, “Herkesin özgür bir şekilde giyinmesinden yanayım. Kıyafetlerimi özenerek seçiyorum. Herkesin de özendiğine eminim. Kim kendine ne yakıştırıyorsa onu giymeli. Kadınları bir salsınlar” diye konuştu.