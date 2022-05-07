Aynur Aydın: Bizden dünya starı çıkmaz

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Aydın, doğup büyüdüğü Almanya’dan neden Türkiye’ye geldiğini şöyle anlattı: “Biraz romantik bir düşüncem vardı, topraklarıma geri dönmek gibi... Çocukken Türk olduğum için hep ötekileştirildim. ‘Özüme dönersem daha mutlu olurum’ diye düşündüm. O zamanlar yaptığım müzik Türkiye’de çok üretilmiyordu. Aklımda burada başlayıp dünya star’ı olmak vardı. Türkiye’den dünya star’ı çıkarmadık, çıkaracağımızı da düşünmüyorum. Belki marjinal bir gruptan çıkar. Alternatif müzik yapan birilerinden... Mabel Matiz gibi... Pop dünyamızda zor. Bizim her şeyimiz onların kötü versiyonu.”



Çıplak fotoğraf göndermedim



Aynur Aydın, “Sevgilinizden ayrıldınız ve daha iyisini bulamadınız. Ona geri döner misiniz?” sorusunu şöyle cevapladı: “Biz ne kötüleri sevdik. İnsanoğlunda illa çift olma baskısı var. Yalnız olmaktan korkmam.” Aydın, sevgilisinin telefonuna gizlice bakmanın normal olmadığını da sözlerine ekledi: “Telefona bakmak çok saygısızca. Eski sevgililerime çok yaptım. Ama belli bir yaştan sonra olgunluğa eriştim. Yaşlanmak güzel bir şeymiş, 20’li yaşlar çok zormuş. İnsanların bize dayattığı şekilde yaşamak istiyorsunuz.” Şarkıcı, “Geçmişe dönseniz bu aklınızla bu duyguyla ne yapmazdınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Net şarkıcı olmazdım.” Aydın, sevgiliye çıplak fotoğraf göndermenin normal olacağını da söyledi ve ekledi: “Ama ben hiç yapmadım. Korktuğumdan, başıma bir şey gelmesin diye. Çevremde yapan çok.”