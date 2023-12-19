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Aynur Aydın: Barışa şans verilsin

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#Aynur Aydın#Filistin#Konser
Aynur Aydın: Barışa şans verilsin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:49

AYNUR Aydın, İsrail’in saldırısı altındaki Filistin için anlamlı bir konsere imza attı.

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Ünlü şarkıcı önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı.

Filistin’de yaşanan katliama dikkat çeken Aydın “Başta doğup büyüdüğüm Avrupa’nın ikiyüzlülüğü ve dünyanın bu konudaki sessiz kalışı beni bir insan olarak çok incitiyor. Ben de sanatımla barışa şans verilsin diye çığlığımı buradan duyurmak istiyorum” dedi. Aynur Aydın konserinde Arapça, Kürtçe ve İngilizce şarkılara da yer verdi. Konserden elde edilen gelir, Filistinli çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için bağışlanacak.

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#Aynur Aydın#Filistin#Konser

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