Aynı şeylere gülmek bizi bu yolculuğa soktu

Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2026 09:39
Aslı Orcan Dikinciler ve Müjgan Ferhan Şensoy sosyal medyada ‘Bunlar Daha İyi Günlerimiz’ hesabıyla annelik, kadınlık ve gündelik hayatın içinden küçük skeçler paylaşıyor.
Şensoy bu yolculuğa nasıl çıktıklarını Mother’s Life dergisine şu sözlerle anlattı: “Aslında bu yolculuk biraz da anne olarak aynı şeyleri dert edinmemizle başladı. Aynı şeylere takılmamız aynı şeylere gülmemiz ve annelik yolculuğunda konuşulmayan gerçekleri birlikte fark etmemiz bizi birlikte bir şeyler üretmeye itti. Bizim arkadaşlığımız ikimiz de henüz anne değilken başladığı için belki de anne olduktan sonra da birlikte gülebilmeyi birlikte dertleşebilmeyi becerebildik.” EŞ KONUSUNDA ŞANSLIYIZ
Aslı Orcan Dikinciler
ise “Ebeveynliğin sadece anneleri ilgilendiren bir mevzu olmadığının ikimiz de farkındayız. Çocuk sahibi olmak babaların da içinde bulunduğu bir yolculuk, biz bu konuda şanslıyız çünkü eşlerimiz bize o alanı açıyorlar. Anne ve baba olarak birbirimize o özel alanları açmanın kıymetini biliyoruz. Aslında herkese böyle olması gerektiğini de söylemek istiyoruz” diye konuştu.