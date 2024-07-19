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Melis İşiten, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu. Oyuncu, bir ilişkide nasıl olduğunu şu sözlerle anlattı:

“Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa hoşuma gider. Ben yanımdaki erkek beğenilsin isterim. Şakaları ve enerjisiyle o masanın adamı olsun isterim. Çünkü ‘O herkes tarafından istenilen adam, benim’ diye çok tatmin olurum. Ona asılan kadına hiçbir şey yapmam. Sadece kadın bakıyorken öpüşüyor olmak yeterlidir. Yanımdaki erkeğin beğenilmesi çok hoşuma gider.”

İYİ Kİ URAZ’DAN ÇOCUK YAPMIŞIM

Uraz Kaygılaroğlu ile evliliğinden Ada isminde bir kızı olan Melis İşiten eski eşi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:



“Uraz’la bir buçuk ayda evlenme kararı vererek çok büyük risk aldık. Biz o gün için birbirimizin şansıydık. Bir daha dünyaya gelsem yine Uraz’dan çocuğum olsun isterim. Hayatta verdiğim en doğru karardı. Uraz’ın da öyle düşündüğüne hiç şüphem yok. Hatta bazen ‘İlk üç senede ikinciyi de yapsaydık keşke’ diyorum.”

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Melis İşiten, “Sosyal medyada anneliğimle ilgili yapılan yorumlar canımı sıkıyor. Bu yüzden artık Ada’yı daha az paylaşmaya çalışıyorum. Uraz o konuda daha rahat olmayı öğrendi” dedi.

KAZADAN SONRA BÜYÜDÜM

Melis İşiten, iki yıl önce geçirdiği trafik kazası hakkında şunları söyledi: “Geçirdiğimiz kazadan sonra şükretmeyi öğrendim. Bir de benim sevilmekle ilgili çok büyük problemim vardı, herkes beni sevsin isterdim. Kazadan sonra beni sevmeyen herkese teşekkür edip yoluma devam etmeyi öğrendim. Büyüdüm yani.”