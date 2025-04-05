En son ona sarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±... Selim BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±ndan duygusal paylaÅŸÄ±m: AynÄ± acÄ±yÄ± ikinci kez yaÅŸadÄ±m... Bize neden arkanÄ± dÃ¶ndÃ¼n Volkan Abi

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"Bu paylaÅŸÄ±mÄ± yapmamak iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼; yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. Fakat, yapmam gerektiÄŸi gerÃ§eÄŸi buna mÃ¼sade etmedi. SÃ¶ylenecekleri sÄ±ÄŸdÄ±rabilir miyim buraya? Tabiki ASLA!!!"

"Ä°Ã§imin yandÄ±ÄŸÄ±, beynimin uyuÅŸtuÄŸu, kalbimin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶zlerimin gÃ¶rme yetisinin yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±, damarlarÄ±mdaki kanÄ±n sanki Ã§ekildiÄŸi, vÃ¼cudumun 300 km hÄ±zla duvara toslayÄ±p paramparÃ§a olduÄŸu, son kulisimizdeki sohbetimiz ile sahnede yere yÄ±ÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ kalp masajÄ± yapÄ±lan halin arasÄ±nda pinpon topu gidip geliÅŸimin tarif edilemezliÄŸi, 20 senemizin iÃ§ine sÄ±ÄŸan milyon tane anÄ±larÄ±mÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, cesaretininin bize verdiÄŸi gÃ¼cÃ¼n artÄ±k zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±, bu Ã¼lkeye en Ã§ok lazÄ±m olan fikirlerinin eksiliÅŸi, Ã¶ÄŸrettiÄŸin tecrÃ¼belendirdiÄŸin ne varsa her ÅŸeyi, aÄŸabeyliÄŸini, desteklerinin artÄ±k olamayacak oluÅŸunun hÃ¼znÃ¼nÃ¼, mavralarÄ±mÄ±zÄ±n sonunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sarhoÅŸ yorgunluÄŸumuzun bir daha olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve bunun gibi buralara sÄ±ÄŸmayacak bir Ã§ok ÅŸeyin acÄ±sÄ±nÄ± hisseden benâ€¦ NasÄ±l sÄ±ÄŸdÄ±rayÄ±m buraya? NasÄ±l yazayÄ±m? NasÄ±l paylaÅŸayÄ±m? Var mÄ± tarif edecek kimse? HiÃ§ bir dil anlatamaz bu acÄ±yÄ±!"

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"Ahhh Volkan abi sen derdin arkasÄ±nÄ± dÃ¶nen kiÅŸi sevdiÄŸin olunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n acÄ±yÄ± tarif etmek iÃ§in sevdiÄŸine haykÄ±rÄ±p; 'Bana arkanÄ± dÃ¶nme!' diyeâ€¦ Neden dÃ¶ndÃ¼n bize arkanÄ±? Neden?"

"Åžimdiden seni Ã§ok Ã¶zledim Volkan abim. Seni tek gÃ¶rebileceÄŸim yer ÅŸarkÄ±lar olacak ve artÄ±k tÃ¼m ÅŸarkÄ±larÄ± sana olan hasretimi gidermek iÃ§in Ã§alÄ±p sÃ¶yleyeceÄŸim. ÅžarkÄ±larda gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere Volkan abiâ€¦"