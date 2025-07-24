Aynanın karşısına aldım 'bak bizden olmaz' dedim ama şimdi evliyiz! Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın büyük aşkı!

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“Benim çocukluğum çok kısa sürdü”

53 yaşındaki Özcan Deniz, zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini anlatarak şu sözleri kullandı:

“Kısa, yoğun ve yoksul bir çocukluk yaşadım. 9 yaşında sahneye çıktım, para kazanmaya başladım. Çok erken yaşta çalışmak zorunda kaldım. Sanayide çalıştım, marangozluk yaptım, inşaatta bulundum. Evimiz sobalıydı, 6 kardeş sobanın etrafında uyurduk. Biraz baba yoksunluğuyla büyüdüm. 4 kız kardeşimin babası gibi oldum.”

“Samar’a ‘Olmaz’ dedim… Ama şimdi eşim”

Ünlü sanatçı, 30 yaşındaki eşi Samar Dadgar ile tanışma sürecini de ilk kez bu kadar açık anlattı. Samar’la yaklaşık 10 yıl önce tanıştığını belirten Deniz, şunları söyledi:

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“Tanıştığımızda 20 yaşındaydı. Çok gençti ama zihinsel olarak olgundu. Her şeyi konuşabiliyorduk ama o yaş farkı nedeniyle ‘Olmaz’ dedim. Onu aynanın karşısına alıp ‘Bak, olmaz’ dedim. Sonra yollarımız ayrıldı.”

“Bir dönem hayatımda büyük bir boşluğa düştüm. Evlilik ve çocuk sahibi olmak istedim. İlk eşimle evlendim ve Kuzey doğdu. Şimdi dönsem yine o kadını bulur, yine evlenir, o çocuğu yine doğurturdum. Kuzey benim için çok değerli.”

Deniz, ilk evliliğinden sonra yaşadığı zor süreçlerin ardından Samar’dan aldığı bir mesajla hayatının yeniden şekillendiğini belirtti:

“4-5 yıl sonra Samar’dan ‘İyi misin?’ mesajı geldi. Ben de ‘İyi değilim’ dedim. Konuşmaya başladık. Geldi ve bir daha da gitmedi. ‘Olmaz’ dediğim kadın, şimdi eşim. Hem benimle hem oğlum Kuzey’le çok iyi anlaşıyor. Ruh eşi diye bir şey gerçekten varmış.”

“Önce babalık, sonra Sanatçı, sonra eşim”

Hayatındaki öncelik sıralamasını da açıklayan Deniz, “Şu an bir babayım, sonra sanatçıyım, sonra eşim. Hepsinin birleşimiyle iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Dengede durmaya çalışıyorum” diyerek duygularını dile getirdi.