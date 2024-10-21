Ayliz Duman kimdir, nereli, kaç yaşında? Miss Universe 2024 Türkiye Güzeli Ayliz Duman hakkında bilgiler

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Ayliz Duman, 2024 Miss Universe Türkiye güzellik yarışmasında birincilik tacını kazanarak adını duyurmuştur. Almanya doğumlu genç model, Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil edecektir. Peki, Ayliz Duman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

AYLİZ DUMAN KİMDİR?

Ayliz Duman, 2004 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 20 yaşında olan Duman, İngilizce ve Almanca dillerini akıcı bir şekilde konuşmaktadır. Miss Universe Türkiye 2024 yarışmasında birinci olarak seçilen Duman, yarışmada gösterdiği performansla jüriyi etkiledi. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere 16 Kasım 2024'te Mexico City'de düzenlenecek olan 73. Miss Universe yarışmasına katılacaktır​

AYLİZ DUMAN KARİYERİ

Ayliz Duman, Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında birinciliğe ulaşarak Türkiye'yi dünya sahnesinde temsil etme hakkı kazanmıştır. 1.75 metre boyundaki Duman, Almanya'da doğmuş olmasına rağmen Türkiye'de de yaşamını sürdürmektedir. Eğitimine odaklanan genç model, aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanmaktadır​