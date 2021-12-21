Aylin Coşkun kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Aylin Coşkun, evlilik töreninde 40 kiloluk gelinlik giyerek çok konuşulmuştu. Hatta nikahtan önce eşinden 10 külçe altın istemişti. Katıldığı sabah programında evlendiği akşam 15 kilodan az hiçbir kıyafet taşımadığını söyleyen Aylin Coşkun’un hayatı ve eşi merak edildi. Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, Aylin Coşkun’un eşi ve hakkında merak edilenler...

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.