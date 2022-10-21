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'Aylık kazancım 30 bin TL' demişti... CZN Burak'tan açıklama

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#CZN Burak#Muhammed Burak Özdemir#İsmail Özdemir
Aylık kazancım 30 bin TL demişti... CZN Buraktan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 15:27

Mahkemede yaptığı 'Aylık kazancım 30 bin TL' açıklaması sosyal medyada çok konuşulan CZN Burak'tan açıklama geldi.

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CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir’in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada karar verildi. Duruşmadan çok Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.

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Instagram'da 41 milyon takipçisi olan CZN Burak'ın aylık kazancı sosyal medyada çok konuşuldu.

CZN Burak Instagram sayfasında konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı:

"Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakınen tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim. Beni kimse kendisi ile karıştırmasın"

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Aylık kazancım 30 bin TL demişti... CZN Buraktan açıklama

 

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#CZN Burak#Muhammed Burak Özdemir#İsmail Özdemir

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