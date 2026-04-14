×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aylar sonra görüntülenen Zerrin Özer'den yürek burkan itiraf: Tek başıma yürüyemiyorum

Güncelleme Tarihi:

#Zerrin Özer#Cansever#Darülaceze
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 11:24

Lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever için düzenlenen yardım gecesi, sanat dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Gecede en çok dikkat çeken isim ise uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer oldu.

Haberin Devamı

Yıllar sonra sahnede görüntülendi

2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşayan ve bir dönem Darülaceze’deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Özer, Cansever’e destek olmak için geceye katıldı. Zorlanarak yürüdüğü görülen sanatçı, sahnede ise oturarak şarkı söyledi.

“Tek başıma yürüyemiyorum”

Sahnede sağlık durumuna dair samimi açıklamalarda bulunan Özer, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Beyincikte iki tane damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Dengemi etkiledi, tek başıma yürüyemiyorum.”

Haberin Devamı

“Dünyadan haberim yok”

Uzun süredir evinden çıkmadığını ifade eden sanatçı, “Ben evimdeyim sürekli, bir yere çıkmıyorum. Dünyadan bir haberim. İbrahim Bey’den de yeni haberim oldu, ona da çok geçmiş olsun” diyerek yaşadığı izole hayatı gözler önüne serdi.

Vasiyeti yeniden gündeme geldi

Özer’in daha önce yaptığı vasiyet açıklamaları da yeniden hatırlandı. Sanatçı, hayatının senaryolaştırılmasını istediğini belirterek, "Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim. Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor. Cenazemde Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!