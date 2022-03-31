Ayla Çelik: Özcan Deniz'e çok baskı yaptım, sapık gibi peşine düştüm

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ARMAĞAN Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bi Dinle”nin bu haftaki konuğu Ayla Çelik oldu. Samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, Demet Akalın’ın söylediği popüler şarkısı “Türkan”ı nasıl yazdığını da anlattı. Televizyonda seyrettiği Türkan Şoray filminden ilham aldığını söyleyen Çelik, “Kendimi filme kaptırmışım; bir öpüşme sahnesi var, ben de televizyona yaklaştım. Kendi kendime, ‘Öptürmüyor ki o’ dedim. Kendi trajik hikâyemi onla birleştirdim. O anda yazmaya başladım” dedi. Şarkıyı aslında Özcan Deniz’in okumasını istediğini de söyleyen Çelik, “Bayağı baskı yaptım. Peşine düştüm okuması için. Benden iki tane şarkı aldı zaten ama ısrar ediyorum ‘Bunu oku’ diye. ‘Yok almayacağım’ dedi. Abisini falan aradım, sapık gibi peşine düştüm” diye konuştu.



EVLENMEK ZORUNDA MIYIZ?



Sanatçı, yıllar önce evlenip boşandığını da ilk kez açıkladı. “Sevdiğim insanla evlilik yaptım. Ama küçüktüm, büyüdüm” diye anlatan Çelik, yeniden evlenmek için acele etmediğini söyledi. 2016 yılından beri Barbaros Utku ile beraber olan şarkıcı, “Evlenmek zorunda mıyız? Bugün evlensem panik olurum. Organizasyon yapmak benim kâbusum” dedi.

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“Türkan” şarkısı patladıktan sonra Özcan Deniz’le karşılaştığını anlatan Çelik, sanatçının kendisine “Tamam bir şey deme” dediğini söyledi.

MELİH KİBAR BENİ STÜDYODAN ATMIŞTI

MELİH Kibar’ın asistanlığını yaptığını söyleyen Çelik, merhum sanatçıyla ilgili anısını anlattı: “Hocam değildi ama boş saatimde derslerine girdim. Bir oyunun müziklerini yapacağı sırada asistanlığına başladım. İlk jingle okumamda beni stüdyodan attı. ‘Banka jingle’ı okuyacaksan banka olacaksın, tereyağ reklamı var, tereyağı olacaksın’ derdi.”

SİBEL CAN İYİ BİR VİTRİNDİ

Sibel Can’a yazdığı şarkılarla çıkış yakalayan Ayla Çelik, “Sibel Can iyi bir vitrindi benim için. Tanışmam alakasız bir şekilde oldu. Ebru Destan arkadaşım. ‘Onun arkadaşı, benim arkadaşım, ona dinletelim’ dedi. Öyle oldu o da.”