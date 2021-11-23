‘Aykut Enişte 2’nin fragmanı yayınlandı

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Aykut Enişte 2’de, Gülşah’la evlenmek için gün sayan Aykut; Atabeyoğlu Ailesi’nin hayırsız damadı, müstakbel bacanağı Talat’ın ortaya çıkması ile kendini hiç istemediği bir maceranın ortasında buluyor!

KADROYA YENİ İSİMLER EKLENDİ

‘Aykut Enişte 2’nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara, Kerim Ertekin yer alırken, filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali’yle birlikte kaleme aldı.





