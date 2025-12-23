×
‘Ayıplı hizmet’ davası açtılar

Özge EĞRİKAR
Oyuncu Özge Özder’in 2017 model cipini geçtiğimiz yıl eşi Sinan Güleryüz kullanırken bir anda yandı.

Güleryüz, yanan araçtan güçlükle kurtulurken, raporda yangının motor bölümünün elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

Özge Özder, cipin Türkiye distribütörü iki şirketine 500 bin liralık tazminat davası açtı. Özge Özder’in avukatı Ergin Akçay tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şirketlerin ayıplı mal ve hizmet sunarak oyuncuyu zarara uğrattıklarının altı çizildi:

“Davalı iki şirket, oluşturdukları zararı karşılamakla yükümlüdür. Belirsiz alacak davası olarak 200 bin lira maddi ve 300 bin lira da manevi tazminatın faiziyle tahsilini istiyoruz.”

