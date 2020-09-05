Ayhan Taş kimdir nereli kaç yaşında? Ayhan Taş hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Türkiye'de tiyatro sporu kavramını oluşturan isimlerden birisi olan Ayhan Taş, pek çok tiyatro faaliyetinde görev almıştır. Genellikle tiyatro sahnelerinden tanınan Ayhan Taş, burada gösterdiği performansı sinema ve televizyonda da gösterince ekranların aranan yüzlerinden birisi olmuştur. Peki, Ayhan Taş kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

AYHAN TAŞ KİMDİR?

Ayhan Taş, 25 Haziran 1971 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Ayhan Taş, tiyatrodan önce 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM'de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı.

1997 yılında tiyatroya başladı ve Arayış Tiyatro Topluluğu bünyesinde Melih Cevdet Anday'ın İçerdekiler adlı oyununda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Ertesi yıl Prof.Dr Sevinç Sokullu önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı. 2001 yılında önce Doç.Dr Tülin Sağlam önderliğinde yaratıcı drama çalışmaları yaptı daha sonra önceden arkadaşı olan Yiğit Arı ve DTCF Tiyatro Bölümü'nde tanıştığı 4 arkadaşıyla beraber Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi'nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Bu grup daha sonra İstanbul'a taşındı. Bu grupla beraber Türkiye'ye Tiyatro Sporunu getirdi. Gösteriler yaparak herkesin beğenisini kazandı. Hala grupla beraber İstanbul'da Hayalhane'de gösterilerine devam etmektedir. Ayrıca Fox'ta yayınlanan Anında Görüntü Show isimli televizyon programıyla Doğaçlama Tiyatroyu ekranlara taşımıştır. Kardeş Payı adlı dizide, oto tamircisi Sezai karakterini canlandırmıştır.

AYHAN TAŞ HANGİ DİZİLERDE VE FİLMLERDE OYNADI?

2009 Yönetmenliğini Semir Aslanyürek' in yaptığı [7 Avlu] adlı film' de Tahir adlı karakteri canlandırdı.

2014 Yönetmenliğini Ersoy Güler'in yaptığı Yusuf Yusuf adlı filmde Terörist karakterini canlandırdı.

2014 Yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı [inşaat 2] adlı filmde müezzin Ferruh karakterini canlandırdı.

2014 Yönetmenliğini Ayhan Özen'in yaptığı Sürgün İnek adlı filmde Vahap karakterini canlandırdı.

2015 Yönetmenliğini Muharrem Gülmez'in yaptığı Çarşı Pazar adlı filmde Berber Cemil karakterini canlandırdı.

2015 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Düğün Dernek 2: Sünnet adlı filmde Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası karakterini canlandırdı.

2016 Yönetmenliğini Raşit Çelikezer'in yaptığı Babaların Babası filminde rol almıştır.

2016 Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nin yaptığı Çetin Ceviz 2 filminde rol almıştır.

2016 Yönetmenliğini Erdi Dikmen'in yaptığı Bayram Abi adlı filmde oynamıştır.

2016 Yönetmenliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Bir Baba Hindu filminde rol almıştır.

2017 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Çalgı Çengi İkimiz adlı filmde İsmet karakterini canlandırdı.

2020 Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Baba Parası adlı filmde oynamıştır.